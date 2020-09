Das herrliche Herbstwetter lädt in diesen Tagen zum Spaziergang oder zur kleinen Runde mit dem Fahrrad ein. Da kommt der von der Ostbevern Touristik entwickelte Ortsspaziergang zum Thema „Garten“ mit dem Titel „Ostbevern blüht“ gerade richtig.

Dieser neue Weg auf der „Vorgartenroute“ wurde bereits im Juni im Wanderflyer von Ostbevern Touristik als Route Nr. 6 veröffentlicht und ist jetzt auch einzeln zu bekommen. Der Flyer bietet Gelegenheiten, anknüpfend an das jährliche Event „Nicht nur … Über die Mauer geschaut“, ganzjährig einen Blick in grüne und blühende Gärten vor dem Haus zu werfen. Dieser Blick lohnt sich nicht nur im Frühling und Sommer, auch im Herbst strahlen die Gärten in bunter Farbenpracht.

Vier Kilometer beträgt die Strecke, die sich einmal rund um den Ortskern schlängelt. Sie führt an einer Vielzahl kleiner grüner Oasen vorbei, in denen vom Frühjahr bis in den Herbst Pflanzen blühen. Die unterschiedlichen Gestaltungs- und Bepflanzungsmöglichkeiten zeigen eine Vielzahl insektenfreundlicher Vorgärten. Sie bilden auch hier einen Anknüpfungspunkt an die Aktion der Gemeinde, die sich gegen „versteinerte“ Vorgärten richtet.

„Der neue Flyer beschreibt die Gärten ausführlich und beinhaltet zudem eine Übersichtskarte mit Wegführung, den wichtigsten Straßennamen, der Verortung der Vorgärten sowie der Lage anliegender Spielplätze, Sehenswürdigkeiten, gastronomischer Einrichtungen und Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum“, freuen sich die Verantwortlichen von Ostbevern Touristik.

Das neue Angebot des Ortsspaziergangs ist ein Kooperationsprojekt des Vereins und der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Ostbevern, die sich bei den beteiligten Hauseigentümer bedanken, ein ganzjähriges Gartenbesichtigungsprojekt zu ermöglichen.

Der Flyer „Ostbevern blüht! Spaziergang auf der Vorgartenroute“ ist in der Geschäftsstelle des Ostbevern Touristik, beim Bürgerservice im Rathaus und in einigen Geschäften erhältlich. Ebenso ist er digital auf der Homepage www.ostbevern-touristik.de abrufbar.