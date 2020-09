Auf Nachfrage von Ulrich Lunkebein (Grüne) beschäftigten sich die Mitglieder des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses kurzzeitig mit dem Bau der Kita „Biberbande“, die derzeit im Baugebiet Kohkamp III entsteht. „Es geht nicht oder nur sehr schleppend voran“, hatte Lunkebein festgestellt. Module für das Gebäude stünden offen auf der Baustelle. Für die kommenden Tage sei Regen angekündigt, so Lunkebein weiter. Würden die Bauteile – großteils Rigipswände für den Innenausbau – nass, so würden sie unbrauchbar. „Uns ist daran gelegen, dass die Kita fertig wird, aber so sieht es da erbärmlich aus“, befand er.

Eine Antwort gab es zu der Fragestellung nicht. Kämmerer Dr. Michael König erläuterte: „Der Verwaltung ist kein Baustillstand bekannt.“ Auch von einem Termin zur Fertigstellung, der von Ulrich Lunkebein als überschritten angemahnt wurde, sei in der Verwaltung so nichts bekannt. Dennoch wolle man sich um eine Klärung innerhalb der Verwaltung bemühen.