„Uisce beatha“ – das Wasser des Lebens. Wer hat‘s erfunden? Die Schotten? Die Iren? Diese Frage wird sich wohl nie ganz klären lassen. Unumstritten ist jedoch, dass der Whisk(e)y spätestens seit dem 19. Jahrhundert in aller Munde war und bis heute ist. Das Britische Empire hatte für eine weltweite Verbreitung des hochprozentigen Destillats gesorgt.

Kam der Whisky damals immer aus diesen beiden Ursprungsländern, wird er heute in vielen Teilen der Welt selbst destilliert und weist durchaus landestypische Besonderheiten aus. Diesen Besonderheiten möchte der Verein OK.Ostbevern-Kultur im Rahmen eines Whisky-Tastings am 9. Oktober um 20 Uhr in der Aula der Josef-Annegarn-Schule nachspüren.

Musikalisch eingerahmt wird das Ganze durch die Folk Band „Banjax Blend“ aus Münster. Dahinter verbergen sich die vier Vollblut-Musiker Schulte McFlamingo (Drums), Bibi Friyay (Whistle, Bodhran), Lea Frölunda (Fiddle) und Paddy (Leadvocals, Gitarre), die alle auf eine jahrelange Band-Erfahrung und auch internationale Tourhistorie zurückblicken. Sie spielen Folk wie ein feiner Whisky: Die Kopfnoten sind modernes Songwriting mit rustikalen Singalong-Parts. Die Herznoten schmecken nach Folkrock – simpel und stark. Die Basisnote ist traditioneller Irish-Folk. Zusammen knallt das wie die Fassfüllung eines „Fünfzigprozenters“, heißt es in einer Ankündigung.

Nachholtermin

Es handelt sich hierbei um den Nachholtermin des ursprünglich für den 24. April geplanten Tastings. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber natürlich auch zurückgegeben werden. Alle Karten-Inhaber werden gebeten, sich vorab in der Buchhandlung Frank Düring zu melden ( 0 25 32/54 36), ob sie den Termin wahrnehmen und mit wem sie gegebenenfalls zusammen sitzen möchten. Während der Veranstaltung gelten die allgemeinen Abstandsregeln und Hygienevorschriften.

Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf zum Preis von 28 Euro in der Buchhandlung Frank Düring (Bahnhofstraße 6, Ostbevern) erhältlich oder können per Mail an ok-ostbevernkultur@t-online.de reserviert werden. An der Abendkasse (so noch verfügbar) sind die Karten zwei Euro teurer, heißt es von OK.Ostbevern-Kultur.