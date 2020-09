Fragen über Fragen

Braucht Ostbevern einen neuen Schulstandort? Eine Frage, der in den nächsten Monaten noch viele folgen werden. Das wurde jüngst in der Sitzung des Bildungs-, Generationen und Sozialausschusses (BGSA) deutlich. Dass sich in der Ostbeverner Schullandschaft etwas tun muss, ist aufgrund der demografischen Entwicklung unumgänglich. Bei steigenden Schülerzahlen in den nächsten Jahren reichen die vorhandenen Räumlichkeiten schlichtweg nicht mehr aus – weder Fachräume noch Klassenräume sind dann in ausreichender Anzahl vorhanden.

Ein kurzer Rückblick: Bereits Mitte vergangenen Jahres haben die ersten Planungen ihren Anfang genommen. Seinerzeit wurde von Seiten der Verwaltung der Entwurf zum Schulentwicklungsplan vorgestellt. Gleichzeitig wurde das Institut GEBIT beauftragt, um Vorschläge zum künftigen Raumstandart zu erarbeiten. Die Ergebnisse wurden im BGSA Anfang Juni vorgestellt ( WN berichteten). In der folgenden Ratssitzung gab es dann einige Aufgabenstellungen der Lokalpolitiker an die Gemeindeverwaltung. Was sich da in der Zwischenzeit getan hat, berichtete Hubertus Stegemann , der damit aber auch eine ganze Reihe weiterer Fragen aufwarf.

Beide Schulen dreizügig gestalten

In einem ersten möglichen Szenario beleuchtete er die Möglichkeiten, sollte es zu einer Erweiterung der Franz-von-Assisi-Schule kommen. Denn hier gelte es, nicht nur den Flächennutzungsplan und die Bauleitpläne zu berücksichten, sondern auch eventuelle Einschränkungen durch Natur- und Landschaftsschutz, Überschwemmungs- sowie Wasserschutzgebiet. Weniger Probleme tauchen an der Ambrosiusschule auf. Zwar wäre auch hier eine Anpassung der Bauleitpläne erforderlich, allerdings gebe es in diesem Bereich keine Einschränkungen durch Natur- und Landschaftsschutz.

Sein erstes Fazit dazu: „Bei der Verteilung der Schülerzahlen auf die beiden Grundschulen in der Form, dass die Franz-von-Assisi-Grundschule zweizügig und die Ambrosius-Schule vierzügig wird, würden zur Erreichung der festgelegten Raumstandards an beiden Grundschulen Baumaßnahmen erforderlich werden.“ Aus pädagogischer Sicht könne es jedoch vorteilhaft sein beide Schulen dreizügig zu gestalten.

„ 1300 Quadratmeter netto sind für die JAS notwendig. 1300 Quadratmeter netto sind für die JAS notwendig. “ Hubertus Stegemann

Ein weiteres Gedankenspiel, sofern über einen neuen Schulstandort nachgedacht werde, sei die Möglichkeit, die Franz-von-Assis-Schule als Teilstandort der Josef-Annegarn-Schule zu nutzen. Denn „1300 Quadratmeter netto sind für die JAS notwendig“, sagt Stegemann. 1400 Quadratmeter stehen dem an der FvA-Schule gegenüber oder ein Neu- oder Anbau vergleichbar mit der Größe des neuen Rathauses. Hieße rund 600 Quadratmeter Grundfläche mit drei Etagen. „Das soll heute auch nur ein erster Anriss von Lösungsmöglichkeiten sein“, betonte Stegemann immer wieder.

Denn viele Fragen gab es auch hinsichtlich eines neuen Schulstandortes, was man sich im Nordwesten der Gemeinde vorstellen könnte. Bei der Grundstücksgröße geht Stegemann von etwas mehr als 10 000 Quadratmetern aus, bei einer Gebäudegröße von gut 2000 Quadratmetern. Dann gelte es zu klären, ob das Gebäude im Eigentum der Gemeinde stehen soll, ober ob es auch hier ein Investorenmodell geben könne.

Weitere Turnhalle?

Dann müsse geprüft werden, ob die Zeiten in Turnhallen, Sportplatz oder Beverbad zu Erteilung des Sportunterrichts ausreichen würden, oder ob gar eine weitere Turnhalle entstehen müsse. Ebenso müsse geklärt werden, ob es weiter Schuleinzugsbereiche geben könne, oder ob freie Schulwahl möglich sein soll. Was wiederum zur Frage nach der Beförderung der Schüler zum jeweiligen Standort aufwerfe. Und damit war Stegemann noch lange nicht am Ende: „Fragen über Fragen“, konstatierte er am Ende seines Vortrags.