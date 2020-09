Kein Schatten – kein Spielvergnügen

„Klar kämpfen wir jetzt für ‚unseren‘ Spielplatz“, sagt Katharina Hüser . Aber schlussendlich wolle man auch erreichen, dass Spielplätze, die zum Beispiel im Baugebiet Kohkamp III künftig angelegt werden, von vorneherein – auch unter pädagogischen Gesichtspunkten – vernünftig geplant werden.

Bei dem Spielplatz im Baugebiet Kohkamp II wollen die Anwohner, die hinter Katharina Hüser und Mitstreiterin Ann-Kathrin Fumfack stehen, erreichen, dass dort ein Sonnensegel aufgespannt wird, um zumindest in einigen Bereichen für Schatten zu sorgen. Denn das Gelände, das in einer Nord-Süd-Ausrichtung angelegt ist, bietet keinerlei Schatten. Mit der Folge, dass die Spielgeräte die über wiegend aus Metall bestehen, extrem heiß werden und so für die Kinder nicht mehr nutzbar sind. Auch der Sand heizt sich auf, was besonders für kleine, nackte Kinderfüße unangenehm ist. Im Prinzip sei der Platz im Sommer nicht vor 17 oder 18 Uhr nutzbar, sind sich die Mütter einig.

Bereits vor einiger Zeit waren die Anwohner im Baugebiet Kohkamp II an die Verwaltung mit dem Wunsch eines Sonnensegels herangetreten. Die zeigte sich bei einem Ortstermin aber mehr als skeptisch. So ein Segel sei extrem vandalismusanfällig. Darüber hinaus käme die Problematik der Windlast wie der Windanfälligkeit dazu, ist auch in der Sitzungsvorlage zum jüngsten Umwelt- und Planungsausschuss zu lesen. „Im Gegensatz zu beaufsichtigten Sonnensegeln im privaten Bereich oder zum Beispiel in Kindertagesstätten ist der Kostenaufwand um ein Vielfaches höher“, ist in der Begründung der Verwaltung weiter zu lesen. Schlechte Erfahrungen mit Sonnensegeln in Telgte würde überdies die Bedenken bestätigen.

Das wollte Benedikt Beiers (Grüne) so nicht stehen lassen. „Ich habe mit Ihno Gerdes, der in Telgte dafür zuständig ist, gesprochen“, berichtete er. Der habe ihm wiederum nichts Schlechtes berichten können, vielmehr sei man sehr zufrieden mit der Lösung auf den Telgter Spielplätzen. Alternativ zu einem Sonnensegel schlug Beiers die Anpflanzung von schnell wachsenden Platanen vor. Überdies sei ohnehin über eine ökologischen Aufwertung des Spielplatzes nachzudenken. Bernhard Everwin ( CDU ) mochte sich eher der Meinung der Verwaltung anschließen und befürchtete neben Vandalismus auch Schäden durch Wind. Zuspruch gab es allerdings auch von ihm und seinen Parteikollegen für die Anpflanzung von Bäumen mit großer Krone. „Im Schatten unter einem Baum herrscht ein ganz anderes Klima“, unterstreicht er seine favorisierte Lösung.

„Bäume sind natürlich das Optimum“, ist auch Peter Eisel (SPD) überzeugt, gibt aber auch zu bedenken, dass „zwei Jahre ins Land gehen, bis die entsprechend Schatten spenden.“ Deswegen sei eine Zwischenlösung unumgänglich.

„Natürlicher Schatten ist uns auch viel lieber“, stimmte Florian König (FDP) zu. Trotzdem solle man die Kosten im Auge behalten. Hier hakte Bürgermeister Wolfgang Annen ein und wies darauf hin, dass das Geld für die Bäume aus dem Klimaschutzfond der Gemeinde genommen werden könnte.

Im Ergebnis sollen nun Kostenschätzungen sowohl für ein Sonnensegel als auch für die Anpflanzung einer Gruppe großkroniger Bäume erstellt werden. Darüber hinaus gab Hubertus Hermanns (CDU) für die Gestaltung des Spielplatzes in Kohkamp II und für weitere zu bedenken, ob eine reine Sandfläche die beste Lösung sei.

Denn auch an dieser Stelle hatten die beiden Antragstellerinnen Kritik geübt. Nicht nur, dass der Sand sich bei Sonneneinstrahlung extrem aufheizt, auch das Durchfahren mit dem Kinderwagen stelle ein Problem dar. Zunächst wird es eine weitere Pflasterfläche im nördlichen Bereich geben, um den Sitzplatz mit dem Eingang zu verbinden. Ob es einen befestigten Weg gibt, muss noch geklärt werden.