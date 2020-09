Die Aufregung um einen möglichen Baustillstand bei der Kita „Biberbande“ sei völlig unbegründet, hieß es jüngst in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses. So sei die erste Teilbaugenehmigung bereits am 8. Juli erteilt worden, die Genehmigung für das Gesamtprojekt folgte am 6. August. Zum 1. November sei das Gebäude dann von der Gemeinde angemietet. Und dieser Termin sei nicht in Gefahr, so die Auskunft des privaten Bauherren. „Das Dach der Kita wird am kommenden Montag fertiggestellt. Anschließend erfolgt der Innenausbau durch regionale Firmen“, teilt der Bauherr ferner mit. „Bis zur Fertigstellung gehen die Kinder wie geplant in eine Übergangskita“, berichtet Kämmerer Dr. Michael König. Selbst bei einer Bauverzögerung sei die Betreuung dadurch sichergestellt.