Insgesamt etwa 100 Schülerinnen und Schüler des Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskollegs aus Münster besuchten in den vergangenen Tagen das Maisversuchsfeld an der B 51.

Das Züchtungsunternehmen KWS hat dort zahlreiche Sorten des Getreides angebaut. Maximilian Wilp (KWS) und Eva-Maria Alfing (Berufskolleg) erklärten den angehenden Landwirten und Landwirtinnen die Vor- und Nachteile der Arten.

Der Mais bietet gleich mehrere Verarbeitungsmöglichkeiten und wird in Körner-, Silo- und Energiemais unterschieden. In diesen drei Blöcken stehen die Pflanzen auf dem Feld in ihrem Wachstum nun gut für Erklärungen dar. Das KWS-Züchtungsunternehmen, das sich mit den wichtigsten Kulturpflanzen im Bereich der Landwirtschaft beschäftigt, legte zudem noch einen Züchtungsblock an, in dem die jungen Auszubildenden die Maissorten ganz praxisnah in Augenschein nehmen konnten.

„In der Schule wird das dann noch einmal aufgearbeitet“, erklärte Eva-Maria Alfing den Ablauf. „Die Schüler sind alle im Maisfieber“, sagte sie mit einem Schmunzeln. „Sie häckseln gerne“, so Eva-Maria Alfing weiter.

„Und es ist die letzte Ernte des Jahres“, erklärte einer der Schüler dazu, weshalb dieses Getreide einen besonderen Stellenwert für die jungen Landwirte hat.