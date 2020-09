Mit Wollmütze in die Fluten

Die Temperaturen – früh morgens oftmals noch im einstelligen Bereich – luden in den vergangenen Tagen nicht dazu ein, sich noch einmal unter freiem Himmel in die Fluten zu stürzen. Wenn das Schwimmen im Freibad heute zum letzten Mal für die Ostbeverner möglich ist, dann hat sich das Team des Beverbades etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Am heutigen Mittwoch sind alle Badegäste eingeladen, sich mit Wollmütze, Handschuhen oder gar Wollsocken ins kühle Nass zu stürzen. Unter allen, die sich mit den wärmenden Accessoires ausstatten und so ihre Bahnen draußen ziehen, werden am Ende des Tages Wertgutscheine für weitere Beverbad-Eintritte verlost. Darüber hinaus bietet das Team des Schwimmbades allen Badegästen nach dem Schwimmen ein warmes Getränk an. Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, ist eingeladen heute zwischen 15 und 19 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr in den Freibadbereich des Beverbades zu kommen.

Mit dem Start der Hallensaison ist es auch Zeit, ein Fazit der Freiluftsaison zu ziehen. Christoph Busch-Lütke Westhues, Geschäftsführer der Ostbeverner Bäder- und Beteiligungsgesellschaft, und sein Bad-Team blicken auf eine durchwachsene Freibadsaison zurück.

Zwar fehlten in diesem Sommer die Sonnentage während der „großen“ Ferien, was sich teilweise negativ bemerkbar machte. Viel deutlicher wirkte sich dagegen das Damoklesschwert „Corona“ aus, was für ein dickes Besucherminus sorgte. Konkret bedeutet das, dass in den Monaten Juni, Juli und August unterm Strich rund 15 000 Badegäste weniger als im Vorjahr kamen.

Das ist schmerzlich, aber unzufrieden ist das Bad-Team trotzdem nicht: „Wir konnten in diesem Jahr in der gesamten Freibadsaison bislang immerhin rund 12 500 Freibadbesucher begrüßen und das trotz wechselhaften Wetters und einer limitierten Anzahl von Badegästen, die wir täglich einlassen konnten. Diesen 12 500 Badegästen konnten wir sicherlich eine gute Zeit im Beverbad bescheren. Deshalb haben wir den außerordentlichen Aufwand zum Betrieb des Freibades unter Corona-Bedingungen gerne auf uns genommen“, zieht Christoph Busch-Lütke Westhues dennoch ein positives Fazit. „Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Badegästen, die allesamt Disziplin und großes Verständnis für die Einschränkungen gezeigt haben“, so Schwimmmeister Christian Schwarzenberg, der jetzt mit Vorfreude auf die Hallenbadsaison blickt.

Denn auf den Schwimmspaß muss auch nach dem Ende der Freibadsaison niemand in Ostbevern verzichten. Während der Wintermonate öffnet nämlich das Hallenbad seine Türen. Nach einer Grundreinigung des Bades und erforderlichen Umrüstarbeiten am morgigen Donnerstag – das Bad bleibt an diesem Tag geschlossen – kann dann ab Freitag, 2. Oktober, in der Halle geschwommen werden. Allerdings sind auch – genau wie beim Betrieb des Freibades – im Winter im Hallenbad Hygienemaßnahmen und Regeln für die Besucher zu beachten. Darüber hinaus ist die Besucherzahl in einem anderen Umfang begrenzt. So dürfen in den jeweiligen Schwimmzeiträumen maximal 35 Badegäste gleichzeitig anwesend sein. „Wer also sichergehen möchte, dass er Einlass ins Bad erhält, der sollte sich seine Schwimmzeit unbedingt vorab unter www.beverbad-ostbevern.de reservieren“, informiert die Gemeinde. „Dann sollte auch dem Schwimmvergnügen in den Wintermonaten nichts entgegenstehen.“