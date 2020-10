Schlussendlich war das Wetter am letzten Öffnungstages des Beverbades doch nicht so schlecht, eigentlich wären die Wollmützen gar nicht notwendig gewesen. Dennoch hatten die Badegäste Spaß an der Aktion und folgten gerne der Aufforderung der Gemeinde, sich mit Wollmützen, -handschuhen oder gar dicken Socken in die Fluten zu stürzen. Das wurde am Ende nicht nur in Form warmer Getränke „belohnt“, sondern auch mit kleinen Gewinnen.

So freute sich Melanie Lückener über einen Wertgutschein fürs Beverbad in Höhe von 35 Euro, Jannik Welp erhielt eine Wertkarte über 15 Euro.