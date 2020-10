Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist, so sollen doch Traditionen aufrecht erhalten werden. Deswegen haben sich kürzlich die Landfrauen, die Landjugend und der Landwirtschaftliche Ortsverein auf dem Hof Wissmann getroffen, um die Erntekrone zu binden. Auch Pfarrer Marco Klein war mit von der Partie. Und auch wenn das Erntedankfest dieses Mal nicht so ausfällt wie gewohnt, so wird es am morgigen Sonntag um 11 Uhr in der Ambrosius-Kirche dennoch einen Erntedankgottesdienst geben. Wofür eigentlich können wir dieses Jahr danken? Zu diesem Thema haben sich die Landfrauen, die Landjugend und der Landwirtschaftliche Ortsverein Gedanken gemacht. Besonders Familien sind willkommen.