Tag der offenen Tür nur für Eltern

Alle Tageseinrichtungen für Kinder in Ostbevern bieten in den kommenden Tagen einen Tag der offenen Tür an. Ausgenommen ist allerdings die Kita Zauberburg. Grund sind die dort aufgetretenen Corona-Fälle ( WN berichteten). Man habe zwar überlegt alle Termine aufgrund dessen zu verschieben, habe sich aber bewusst dagegen entschieden, da die Lage rund um das Virus in zwei Wochen nicht absehbar sei und die Kita Zauberburg dann unter Umständen immer noch rausfallen würde, heißt es aus dem Ambrosius-Kindergarten.

So können sich die Eltern, die im Kindergartenjahr 2021/22 einen Kindergarten- oder einen Spielgruppenplatz für ihr Kind möchten, im Vorfeld der Anmeldung über die verschiedenen Einrichtungen informieren und diese auch besichtigen.

Aufgrund der strengen Hygienemaßnahmen in den Kindergärten ist die Anzahl der Personen, die die Einrichtungen betreten, auf maximal zwei Erziehungsberechtigte beschränkt. „Die Einrichtungen bitten um Verständnis, dass die Kinder auf Grund der momentanen Situation leider nicht mitgebracht werden können“, heißt es aus den Kindergärten. Ein Betreten der Einrichtungen ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz möglich. „Bitte planen Sie eventuelle Wartezeiten ein, da der Mindestabstand von 1,5 Meter in allen Räumlichkeiten der Einrichtungen eingehalten werden muss“, weisen die Verantwortlichen die Eltern auf gewisse weitere Einschränkungen hin.

In den Anmeldewochen der Kindergärten im Kreis Warendorf vom 26. Oktober bis 6. November können dann die Eltern in ihrem Wunschkindergarten das Anmeldeformular ihres Kindes abgeben.

Die Tageseinrichtungen Kindergarten St. Ambrosius, Kindergarten St. Josef und AWO Kita Biberbande werden am Freitag, den 9. Oktober, von 15.30 Uhr bis 18 Uhr ihre Türen öffnen. Der Kindergarten Outlaw Brock wird ebenfalls am 9. Oktober geöffnet haben und von 15.30 Uhr bis 17 Uhr erreichbar sein.

Am 16. Oktober können die Tageseinrichtungen Outlaw Bahnhofstraße und Outlaw Grevener Damm von 15.30 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Der katholische Kindergarten St. Ambrosius ist Am Haarhaus 25a zu finden, der katholische Kindergarten St. Josef am Hanfgarten 24. Die Kita Brock ist in der Schmedehausener Straße 8 untergebracht. Die Kita Bahnhofstraße hat die Hausnummer 49 und die Kita Grevener Damm die Nummer 53.

Die Adresse des AWO Kindergartens Biberbande lautet: Wagenbauerstraße 15.

Auch die Spielgruppen „Sonnenkäfer-Kinder“ und das „Zwergenstübchen“ in Ostbevern bieten den Eltern die Möglichkeit der Besichtigung an. Die Kinder des Zwergenstübchens treffen sich immer im Edith-Stein-Haus neben der St. Ambrosius-Kirche, Bahnhofstr. 1. Dort haben die Kinder ab 1,5 Jahren die Möglichkeit, zusammen zu spielen. Zur Besichtigung sind alle interessierten Eltern am 9. Oktober in der Zeit von 15 bis 18 Uhr eingeladen.

Die Spielgruppe „Sonnenkäfer-Kinder“ betreut Kinder im Alter von 1,5 bis drei Jahren. Man findet sie in den Räumlichkeiten am Eichenweg 2. Auch diese Spielgruppe öffnet ihre Türen am 9. Oktober von 15.30 bis 18 Uhr.

Zusätzlich war geplant, dass die Tagespflegepersonen für Kinder am Tag der offenen Tür interessierte Eltern über dieses Betreuungsangebot in der Zauberburg informieren. Zumindest in den Räumlichkeiten der Zauberburg wird das nicht stattfinden können. Über eine Alternativlösung wird in den nächsten Tagen kurzfristig entschieden. Ebenso wird sich nach den Testungen am heutigen Mittwoch in der Kita zeigen, ob der geplante Ausweichtermin stattfinden kann. „Sollte das der Fall sein, werden wir rechtzeitig über den neuen Termin informieren“, sagt Leiterin Petra Ohlbrock, die schon einen Termin ins Auge gefasst hat.