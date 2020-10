Am kommenden Montag, 12. Oktober, findet ab 19.30 Uhr in der Beverhalle die Generalversammlung des BSV Ostbevern statt, zu der alle Mitglieder eingeladen sind.

Neben den für die Vereine üblichen Regularien stehen in diesem Jahr insbesondere die turnusmäßigen Wahlen des Vorstandes im Mittelpunkt des Geschehens, heißt es in der Ankündigung des Vereins.

Dies gilt für den Vorsitz ebenso wie für die Ämter des Geschäftsführers, des Beitragswesens sowie der Beisitzer. Darüber hinaus bringt der geschäftsführende Vorstand einen Antrag zur Beitragsänderung und die Fußballabteilung Anträge zur Erhöhung des Zusatzbeitrags und eine künftige Ausweisung einer eigenen Kostenstelle in der Buchhaltung ein. Zudem wird über die Jugendordnung im BSV zu entscheiden sein.

Die Versammlung steht selbstverständlich unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie. Es liegt ein entsprechendes Hygienekonzept für die Teilnahme an der Versammlung vor, heißt es von den Organisatoren. Beispielsweise wird es, anders als sonst üblich, in diesem Jahr nach der Veranstaltung kein gemütliches Beisammensein mit Speisen und Getränken geben können. Ein zahlreiches Erscheinen der Mitglieder ist nicht zuletzt wegen der anstehenden Wahlen dennoch wünschenswert, so der Verein.