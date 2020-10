„Hochmotiviert fand jüngst bereits die dritte Fraktionssitzung der Grünen nach dem großartigen Kommunalwahlergebnis statt“, das teilt die Partei in einer Pressenotiz mit. Für zusätzlichen Rückenwind sorgte die Information des Kreisverbandes, dass der Ortsverband drei neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen kann, heißt es weiter.

„Wir sind in einer nie dagewesenen Ausgangsposition in Ostbevern, was unsere zukünftige politische Arbeit angeht“, stellte Ulrich Lunkebein, Sprecher des Ortsverbandes, zu Beginn der Sitzung fest. „Diesen Schwung wollen wir weiter in unseren Ort tragen. Es gibt sicher noch viele andere, die uns in unserer Arbeit für ein grüneres und nachhaltigeres Ostbevern in den kommenden Jahren unterstützen wollen. Dabei spielt es für uns keine Rolle, auf welche Weise Ostbeverner und Ostbevernerinnen sich engagieren wollen. Ob bei einmaligen Aktionen, als sachkundiger Bürger, ob mit oder ohne Parteimitgliedschaft – wir freuen uns über jede helfende Hand“, erklärt Anja Beiers , die zusammen mit Werner Stratmann zum neuen Sprecherteam der Fraktion gewählt worden ist. „Grün zu wählen ist eben nicht nur ein Trend – die Menschen wollen Veränderungen und gemeinsam werden wir viel bewegen“, ergänzte Werner Stratmann.

Dafür stünden auch die drei neuen Mitglieder der Partei und überwältigende 1473 Stimmen bei der Kommunalwahl , heißt es von den Grünen weiter.

Deshalb laden die Parteimitglieder alle interessierten Bürger zu einer öffentlichen Fraktionssitzung am Montag, 12. Oktober, ab 19Uhr in die Räumlichkeiten der Tagespflege „Die Mobile“ an der Wischhausstraße 15 b ein.