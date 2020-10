Institutionelles Schutzkonzept an der Loburg

Ostbevern -

Das institutionelle Schutzkonzept, das in den vergangenen Jahren an der Loburg entwickelt wurde, manifestiert unter anderem den Verhaltenskodex aller für das Internat zuständigen Mitarbeiter, um den Kindern und Jugendlichen in allen Bereichen des Hauses ein Gefühl der Sicherheit zu garantieren.