„Juhu – alle Testergebnisse sind negativ“, war am späten Freitagnachmittag in großen Lettern auf der Internetseite der Kindertagesstätte Zauberburg zu lesen.

Angesicht dieses Ergebnisses war die Erleichterung groß, und Petra Ohlbrock und ihr Team schrieben deshalb an Eltern und Kinder gerichtet: „Mit Erleichterung können wir ins Wochenende starten. Wir freuen uns für euch und für uns über die Testergebnisse.“

Zu Erinnerung: Am Mittwoch wurden die Kleinen der Kita Zauberburg, die in direktem Kontakt mit den mit Covid-19 infizierten Erzieherinnen standen, getestet. Denn am vergangenen Wochenende wurde die Infektion bei zwei Mitarbeiterinnen festgestellt und daraufhin die entsprechenden Gruppen sowie Kollegen mit direktem Kontakt in Quarantäne geschickt (WN berichteten).

Bei den Testungen am Mittwoch sei alles super gelaufen, berichtet Einrichtungsleitung Petra Ohlbrock. „Wir haben alles gut vorbereitet, und alle haben sich vorbildlich benommen“, sagt Ohlbrock. „Es sind auch keine Tränen geflossen“, berichtet sie weiter.

Für die tapferen Kleinen hatte sich eine der Erzieherinnen im Vorfeld etwas Besonderes einfallen lassen. Sie hatte kleine Kieselsteine mit Regenbögen, Fliegenpilzen und Marienkäfern bemalt, und die Kinder durften sich nach dem Test jeder einen aussuchen – quasi als kleines Trostpflaster. Das sei richtig gut angekommen.

Nicht nur auf der Internetseite der Einrichtung wurde das Ergebnis kommuniziert, sondern die Eltern wurden umgehend auch über andere Wege informiert. Zudem gab es Informationen, wie es nun in der kommenden Woche weitergeht.