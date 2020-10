Erste Anfragen gibt es bereits

Längst nicht immer sind sich die Mitglieder der Fraktionen in den Ausschüssen so einig wie bei diesem Thema – der Förderung von Lastenfahrrädern und -anhängern. Einstimmig beschieden sie in der letzten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses über die Fortführung des Förderprogramms. Allerdings wurde das Gesamtpaket leicht modifiziert im Vergleich zur ersten Förderrunde.

Diese war bereits im Sommer dieses Jahres gelaufen und erfreute sich einer so großen Resonanz, dass binnen kürzester Zeit der Fördertopf, der mit 5000 Euro gefüllt war, aufgebraucht worden war. Insgesamt wurde der Kauf von acht Elektrolastenrädern und vier Lastenanhängern bei der ersten Auflage des Programms seitens der Gemeinde unterstützt. „Das ist eine tolle Sache und ein prima Beitrag zum Klimaschutz“, sagte Bürgermeister Wolfgang Annen seinerzeit mit Ende der ersten Runde. Und dem konnte Markus Brune (CDU) im Ausschuss jetzt nur beipflichten: „Das ist eine einfache Lösung, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“

5000 Euro stehen nun erneut zur Verfügung. Wer also mit dem Kauf eines solchen „Lastenesels“ liebäugelt, der sollte wieder schnell sein, schließlich waren die Gelder der ersten Förderrunde binnen gut zwei Monaten verteilt.

Für die nächste Runde gilt nun, dass das Lastenrad mindestens eine Nutzlast von 150 Kilogramm aufweisen muss. Darüber hinaus wurde der Förderhöchstsatz für elektrisch betriebene Lastenräder auf 750 Euro gedeckelt. Bei der vorangegangenen Förderung lag der Betrag noch bei 800 Euro. Unverändert bleibt allerdings der Förderhöchstsatz bei Rädern ohne Elektroantrieb – 500 Euro – sowie bei Lastenanhängern in Höhe von 100 Euro. Fahrradzubehörteile sind wiederum nicht förderfähig.

Betrug der Eigennutzungszeitraum zuerst noch 48 Monate, so wurde dies jetzt auf 36 Monate verkürzt. Das rühre in erster Linie daher, um das Förderprogramm unter anderem auch für Personen attraktiv zu machen, denen keine langfristige Wohnstandortplanung in Ostbevern möglich sei, erläuterte Fachbereichsleiter Klaus Hüttmann.

Auch bei der Antragstellung hat sich einiges geändert: Wer gerne eine Förderung haben möchte, kann seinen Antrage per Mail einreichen. Die Zusage zum Zuschuss muss vor dem Kauf vorliegen. Dann haben die Nutzer sechs Wochen Zeit, eine Kaufentscheidung zu treffen. Ist die erfolgt, muss die Rechnung bei der Gemeindeverwaltung ebenso eingereicht werden wie die Rahmennummer. Im Anschluss wird der Zuschuss ausgezahlt. Damit werde den teilweise langen Lieferungszeiten von Lastenrädern Rechnung getragen, heißt es erläuternd seitens der Gemeindeverwaltung.

Antragsberechtigt sind sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, sonstige Selbstständige und Freiberufler, die ihren Hauptwohnsitz beziehungsweise ihren Firmensitz oder eine Firmenniederlassung in der Bevergemeinde haben.

Wer allerdings bereits in der vergangenen Periode eine Förderung erhalten hat, kann nun keine mehr beantragen.

Auf der Internetseite der Gemeinde Ostbevern ist für weitere Informationen die Förderrichtlinie eingestellt. Darüber hinaus gibt es eine Verlinkung zum Förderantrag. Ein „Ticker“ zeigt außerdem an, wie viele Mittel noch zur Verfügung stehen. Aktuell weist der Fördertopf mit Stand vom 5. Oktober noch die vollen 5000 Euro aus. Doch der könnte auch in dieser Runde schnell aufgebraucht sein, berichtet Ulrike Jasper.

Bereits eine Stunde nach Veröffentlichung auf der Homepage seinen die ersten Anfragen und Anträge bei der Gemeinde eingegangen. „Das Interesse ist nach wie vor ungebrochen“, sagt Jasper. Wer Fragen zum Förderprogramm hat, der kann sich im Rathaus an Mara Mußenbrock wenden: 82 42, E-Mail: mussenbrock@ostbevern.de.