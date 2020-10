Feiern oder lieber nicht?

Große Unsicherheit, was unter Corona-Rahmenbedingungen möglich ist und was nicht, herrscht auch in der Bevergemeinde. Gerade was private Feierlichkeiten betrifft stellen sich viele die Frage, was darf man, und was lässt man lieber bleiben? Daher haben die WN einmal nachgefragt.

Dem Ordnungsamt der Gemeinde ist es gerade im Hinblick auf steigende Infektionszahlen – besonders in nordrhein-westfälischen Großstädten, aber auch in der Bevergemeinde – wichtig, für dieses Thema zu sensibilisieren. Aktuell sind in Ostbevern übrigens vier Personen erkrankt.

Private Feierlichkeiten aus einem herausragendem Anlass heraus – wie zum Beispiel Hochzeitsfeiern – außerhalb der eigenen vier Wände müssen mindestens drei Werktage vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden, wenn mindestens 50 Teilnehmer erwartet werden. Das zumindest sieht die Schutzverordnung vor, die Anfang Oktober herausgekommen ist. Nach der Sondersitzung des NRW-Kabinetts am Wochenende soll die Zahl aufgrund steigender Infektionszahlen wieder auf 50 Personen begrenzt werden. Bisher lag der Grenzwert bei solchen Feiern bei maximal 150 Teilnehmer.

Bleiben wird die Benennung einer für die Feier verantwortlichen Person und der voraussichtlichen Anzahl der Gäste. Darüber hinaus ist zur Kontaktnachverfolgung eine Gästeliste – die während der Veranstaltung bereinigt werden muss – zu erstellen. Diese muss vier Wochen aufbewahrt werden. „Wer der Anmeldepflicht nicht nachkommt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen“, heißt es seitens der Gemeinde.

Wichtig ist der Verwaltung in diesem Zusammenhang, dass das Ordnungsamt kein Genehmigungsverfahren durchführt. Allerdings würden durchaus Kontrollen solcher Veranstaltungen durchgeführt, heißt es aus dem Rathaus.

Für Feiern in den eigenen vier Wänden beziehungsweise auf dem eigenen Grundstück gilt das hohe Gut der Privatsphäre. Deshalb gilt zunächst einmal, dass private Feiern, die zu Hause stattfinden, nicht beim Ordnungsamt angemeldet werden müssen. Allerdings – und darauf weisen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes besonders hin – sollten Gastgeber darauf achten, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Für eine gute Durchlüftung der Räumlichkeiten sei außerdem Sorge zu tragen. „Wenn solche Anfragen bei uns ankommen, werden die zuständigen Mitarbeiter natürlich darauf hinweisen und die Bürger entsprechend sensibilisieren“, sagt Ulrike Jasper.

„Das Ordnungsamt appelliert daher sowohl an Gastgeber und Gäste, das Ansteckungsrisiko während einer Feier und eine Infektion mit dem Corona-Virus nicht zu unterschätzen und sich der (Eigen-)Verantwortung, die mit der Einladung oder dem Besuch verbunden sei, bewusst zu sein. Es sollte im Interesse eines jeden sein, dafür Sorge zu tragen, sich und andere vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen“, heißt es von der Gemeinde dazu weiter.

Nach der noch aktuellen Corona-Schutzverordnung sind ab einer sieben-Tage Inzidenz von 35 Feiern im öffentlichen Raum nur noch bis 50 Teilnehmer gestattet. Bei einer Inzidenz von 50 sinkt die zulässige Teilnehmerzahl auf 25. Wer unrichtige Kontaktdaten angibt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 250 Euro rechnen.