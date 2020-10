In den Herbstferien gelten für das Beverbad die folgenden Öffnungszeiten. Auch in den kommenden zwei Wochen gelten die sogenannten „Schwimmzeiträume“. Montags bleibt das Bad wie gehabt geschlossen. Dienstags und mittwochs können sich die Schwimmer von 8 bis 10.30 Uhr, von 11 bis 13.30 Uhr, von 15 bis 17.30 Uhr, sowie von 18 bis 20.30 Uhr in die Fluten stürzen. Gleiche Zeiten gelten für den Donnerstag, an diesem Tag fällt lediglich der letzte Zeitraum von 18 bis 20.30 Uhr weg. Am Freitag bietet das Beverbad Zeiten von 8 bis 10.30 Uhr, 11 bis 13.30 Uhr, 15 bis 17.30 Uhr und von 18 bis 20.30 Uhr an. Samstags, sonntags und Feiertags gelten die Zeiten von 8 bis 10.30 Uhr, 11 bis 13.30 Uhr, und von 14 bis 17 Uhr.