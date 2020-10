Das Vorstandsteam des BSV ist jünger geworden: Bei der Jahreshauptversammlung konnte Michael Beckmann einige neue Mitstreiter aus der Jugend gewinnen. Wahlen sowie Beitragserhöhungen machten den Großteil des Treffens aus.

Dass das Interesse am Vereinsgeschehen trotz Corona gleichbleibend hoch ist, zeigten die Mitglieder, die sportlich reagierten und aufgrund ihrer Anzahl spontan vom Eingangsbereich in die Halle umzogen.

„Es ist mir wichtig, etwas weiterzugeben, was ich von anderen erlebt und erfahren habe“, begründete Michael Beckmann sein Engagement für den BSV. Das Gleiche erhoffte er sich auch von den Vorstandsmitgliedern, die neu in die Leitungsriege einsteigen würden.

Nachdem Beckmann von den Anwesenden wiedergewählt war, begrüßte er Peter Müller im Team. Dieser wird die Aufgaben des Geschäftsführers übernehmen, für die bis dato Martin Große Inkrott verantwortlich war und dabei „einen super Job gemacht“ hat, wie Michael Beckmann sagte.

Das Amt des Beisitzers hatte bislang Karl Piochowiak inne und gab dieses an Christian Gruhn ab. „Du hast ganz viel vorgelebt, was das Ehrenamt angeht“, lobte Beckmann die Einsatzbereitschaft Piochowiaks. Als Beisitzer kamen auch Chris Nowak und David Krieg in das Team. Über das „junge, frische Blut“ im Vorstand freute sich auch Peter Müller.

„Es ist unfassbar, was er in den fast 30 Jahren für uns gemacht hat“, lobte Michael Beckmann die langjährige Unterstützung von Hans Josef Krokowski. Er habe „viele Dinge bewegt“, betonte der Vorsitzende. Krokowski bleibt den Aktiven treu und ließ sich als Bevollmächtigter im Beitragswesen wiederwählen. Beckmann dankte auch Steffi Wobker für ihre Arbeit in der Buchhaltung.

Die Besucher hatten noch über einen weiteren Punkt abzustimmen: die angekündigte Beitragserhöhung. „Wir würden am liebsten darauf verzichten“, sagte Michael Beckmann. Man sei aber aufgrund der Kassenlage gezwungen, ab dem nächsten Jahr halbjährlich zehn Euro mehr von den Mitgliedern zu verlangen. „Wir müssen unseren Haushalt sichern“, erklärte der Vorsitzende.

Ebenso angehoben wird der Zusatzbetrag für die Sportler in den Fußballabteilungen um 15 Euro pro Halbjahr. Christian Gruhn und Ansgar Westmark erklärten, warum: „Wir erhoffen uns dadurch, dass wir mehr möglichen Spielraum bekommen“, erläuterte Gruhn. Zudem sei es eine Wertschätzung für die Trainer, die teilweise in der Vergangenheit aufgrund der finanziellen Entlohnung abgewandert seien. Der Beitrag wird zweckgebunden für die Jugendarbeit erhoben.

Im Hinblick auf die jüngeren Mitglieder im BSV regte Karl Piochowiak an, eine „zeitgemäße Partizipation der Jugend hinzubekommen“. Man könne mit einem „Jugendtag“ beginnen, um eine neue Jugendvertretung zu entwickeln, appellierte er.