Ostbevern -

Von Daniela Allendorf

Bislang ist die Situation für Praktikanten in der Bevergemeinde noch recht entspannt und Unternehmen bieten bereitwillig Plätze an. Ob das jedoch bei steigenden Infektionszahlen so bleiben wird ist fraglich. An den Schulen rechnet man dann damit, dass die Betriebe deutlich zögerlicher bei der Platzvergabe agieren werden.