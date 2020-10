In Verbindung mit der Corona-Pandemie hatten der Bund und das Land NRW finanzielle Hilfen für wirtschaftlich negativ Betroffene – darunter in erster Linie Solo-Selbstständige und Freiberufler – in Form einer Soforthilfe zugesagt.

Von dieser Möglichkeit hat ein 58-jähriger Ostbeverner Gebrauch gemacht, ohne jedoch selbstständiger Unternehmer, Gewerbetreibender oder Berechtigter zu sein. Deswegen musste er sich jetzt vor dem Warendorfer Amtsgericht verantworten. Er erhielt vom Land NRW auf Basis seines Antrages eine Soforthilfe in Höhe von 9000 Euro auf sein Konto überwiesen. Eine spätere Überprüfung ergab, dass dem Mann auf Grund unrichtiger Angaben diese Finanzhilfe schon deshalb nicht zugestanden hatte, weil er nicht hilfebedürftig war. Es kam amtsseitig zur gerichtlichen Rückforderung.

In der Verhandlung ergab sich, dass der Angeklagte sich zwischenzeitlich der unrechtmäßigen Bereicherung bewusst geworden war. Die erhaltene Vergütung hatte er dem Land NRW erstattet.

Für das als Subventionsbetrug gewertete Fehlverhalten beantragte die Staatsanwältin eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 130 Euro (15 600 Euro). Der Beschuldigte Ostbeverner zeigte sich geschockt und ungläubig nach diesem Antrag. Die Richterin erkannte unter Berücksichtigung der bisherigen Straflosigkeit des Angeklagten, seines Bedauerns über die Tat und die Begleichung der Schuld auf die Herabsetzung der Tagessätze auf 70 an, womit diese Bestrafung keinen Eingang in das Führungszeugnis findet.

Es blieb offen, ob die Strafe von 9100 Euro vom Angeklagten oder auch von der Staatsanwaltschaft akzeptiert wird oder von einer Seite Berufung eingelegt werden wird.