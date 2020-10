Im August sind der Gemeinde Ostbevern zuletzt zwölf Flüchtlinge zugewiesen worden. Seitdem ist es ruhig. Zwar sind zur Zeit keine weiteren Zuweisungen angekündigt, trotzdem stellt die Aufnahme neuer Geflüchteter die Gemeinde immer wieder vor Herausforderungen. Denn je mehr Menschen zugewiesen werden, desto mehr Personal wird in der Gemeindeverwaltung benötigt beziehungsweise gebunden. Und auch der Wohnraum ist beschränkt. Das hat zur Folge, dass Flüchtlinge zum Teil „enger“ untergebracht werden müssen, und auch länger in den Unterkünften bleiben. Es sei für die Menschen einfach schwierig, sich selbst – für die Zeit nach dem Aufenthalt in einer Flüchtlingsunterkunft – mit Wohnraum zu versorgen, heißt es aus dem Rathaus.

In Zahlen stellt sich die Flüchtlingssituation in der Bevergemeinde aktuell folgendermaßen dar: Die Erfüllungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (kurz FlüAG) liegt derzeit bei 94,14 Prozent, so dass die Gemeinde Ostbevern momentan verpflichtet ist, noch zwei weitere Personen aufzunehmen. „Diese Quote ist auch dynamisch“, erläutert Ulrike Jasper von der Gemeinde. Es komme immer darauf an, welche Bewegungen gerade stattfinden würden. Beispielsweise ob ein Flüchtling geht, dafür aber einer neu hinzukommt, aber vielleicht noch ein Kind mitbringt.

Die Quote nach der Ausländersitzverordnung liegt bei 84,7 Prozent. Das entspricht einer Aufnahmeverpflichtung von 34 Personen.

In absoluten Zahlen heißt das: In der Gemeinde sind zur Zeit 102 Flüchtlinge in gemeindlichen Unterkünften untergebracht. Davon wohnen 43 Menschen in der Unterkunft an der Bahnhofstraße, 17 Personen bewohnen die Unterkunft in Brock an der Schmedehausener Straße 6 in der ehemaligen Schule und drei weitere wohnen in der Unterkunft Dorfbauerschaft 37a. Alle weiteren in Ostbevern untergebrachten Personen leben in privat angemietetem Wohnraum.

Für den Zeitraum von Januar bis Juli diesen Jahres hat die Gemeinde vom Land Nordrhein-Westfalen insgesamt einen Betrag von 149 818 Euro nach dem FlüAG erstattet bekommen.

Zur Kindergarten- und Schulsituation heißt es aus der Gemeinde, dass allen Flüchtlingskindern im laufenden Kita-Jahr ein Kindergartenplatz zur Verfügung gestellt werden konnte. Das gelte auch für die in der Sitzung des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses von Heinz-Josef Zumhasch (SPD) nachgefragten Kinder, heißt es von der Gemeinde weiter. Die insgesamt 74 schulpflichtigen Kinder besuchen die Grundschulen und die JAS.