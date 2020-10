„Ostbevern und Napoleon “ ist eine Veranstaltung der Ostbevern Touristik überschrieben die am Sonntag, 25. Oktober, stattfindet. Bei dieser Ortskernführung lernen die Teilnehmer die Bevergemeinde von einer ganz anderen geschichtlichen Seite kennen. „Sie erfahren viel Interessantes über die Entwicklung Ostbeverns, unter anderem über die Verkehrsadern ab dem Jahr 1810 und was der Kaiser der Franzosen Napoleon I. damit zu tun hat“, heißt es von den Initiatoren. Beginn ist um 11 Uhr am Rathauseingang. die Führung dauert rund 1,5 Stunden. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Eine Voranmeldung ist erforderlich: info@ostbevern-touristik.de oder 43 103 50. Es gelten die aktuellen Coronabedingungen.