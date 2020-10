Ambrosius ist zurückgekehrt

„Der Sandstein war richtig schwarz und verkrustet“, sagt Pfarrer Marco Klein und blickt auf das Portal am Eingang zur Kleinen Kirche. Jüngst wurde das durch den Anbau der neuen Kirche in den 1960er Jahren nun innenliegende Portal von Restaurator und Kunsthistoriker Dr. Christoph Hellbrügge sorgfältig restauriert.

Die schwarzen Verkrustungen seien im Laufe der Jahrhunderte durch Witterungseinflüsse entstanden. „Das sind nicht etwas Ablagerungen eines Brandes, wie vielfach gemutmaßt wurde“, berichtet Klein weiter. Vor der Restaurierung stellte sich für den Historiker Hellbrügge die Frage, wie der Sandstein zu bearbeiten sei. Denn das Portal besteht aus zwei unterschiedlichen Steinen. So ist das Stufenportal aus Gravenhorster Sandstein, das „Innenleben“ mit der Einfassung des Eingangs und des Rundfensters sind aus Ibbenbürener Sandstein gefertigt. „Es ergibt sich nur die Möglichkeit die hellen Stellen dunkel einzuretuschieren oder die schwarzen Krusten zu entfernen oder zu reduzieren. Sofern man die hellen Stellen dunkel tönen würde, würde der Kontrast zu dem Ibbenbürener Sandsteinmaterial noch größer werden als er jetzt schon ist und der Gravenhorster Bereich noch dunkler erscheinen“, heißt es in den Erläuterungen zur Arbeit des Restaurators, die in der Kirche ausgestellt sind und den Arbeitsverlauf dokumentieren. Deswegen sei nur die Entfernung der Krusten in Frage gekommen, erläutert auch Marco Klein: „Denn der Gravenhorster Sandstein ist heller und gelblicher, der Ibbenbürener Sandstein ist gräulicher.“

Doch nicht nur die Abtragung des Belages stand bei der Restaurierung auf dem Programm. Gleichzeitig wurden die alten Türangeln – im Originalportal befand sich vor dem Neubau eisenbeschlagene Türen – entfernt. „Das Metall hat den Sandstein förmlich aufgesprengt“, erläutert Marco Klein. Darüber hinaus wurden rund um das Portal Fugen erneuert und Risse geschlossen.

Und nicht nur am Portal zur Kleinen Kirche hat sich etwas getan. Historische Schätze sind in den vergangenen Wochen in die Gemeinde zurückgekehrt. Sie waren während der Neugestaltung der Kleinen Kirche ausgelagert worden. „Jetzt hat der Ambrosius wieder seinen Platz bei uns gefunden“, freut sich der Pfarrer über die Rückkehr des Namenspatrons. Die Statue hatte im Laufe der Jahre schon mehrere Plätze in der Kirche. Jetzt wurde sie rechts neben dem Altar in der Kleinen Kirche angebracht. Leider wisse man nicht wie alt die Statue sei, so Klein. Aber auf den ältesten Fotos, die man besitze, habe er schon neben dem alten Hochaltar in den „alten Kirche“ gehangen. Ebenso fehlt eine Information über die Herkunft.

Ein weiterer bedeutender historischer Schatz hat ebenfalls seinen Weg zurück in die Kirche gefunden. Neben den drei Heiligenstatuen aus dem 18. Jahrhundert im Südschiff der Ambrosiuskirche hängt nun das Relief mit der Taufe Jesu aus dem Kloster Rengering. Man vermute, dass das die einzig erhaltene Darstellung des Kloster Rengering sei. „Es hing vermutlich früher im Kloster“, so Klein. Zuvor hing das Werk in der Kleinen Kirche.

Einen „neuen Namen“ hat die Statue rechts neben dem Altar in der großen Kirche bekommen. „Er wurde jahrelang als Heiliger Ambrosius der Gemeinde bezeichnet“, erläutert Klein mit einem Augenzwinkern. „Jetzt hat er den Namen, der ihm gebührt, nämlich Heiliger Nikolaus. Das passt sehr gut“, befindet Marco Klein.

Einer Aufgabe muss sich die Gemeinde in der nächsten Zeit noch stellen. Die „Biberköpfe“ genannten Löwenköpfe sollen ebenfalls zurückkommen. Sie stammen aus dem 13. Jahrhundert und wurden 2003 aus der Außenwand entfernt, restauriert und in der Kleinen Kirche aufgestellt. Mit dem Umbau wurden sie ausgelagert und sollen nun wieder hier präsentiert werden, wenn eine konservatorisch gute Lösung gefunden wurde.