„Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Küche nicht!“ Mit diesem umgedichteten Text des bekannten Liedes wurde die Küchenerweiterung am Donatussaal auf dem Hof Schwegmann eingeweiht.

Der Donatussaal, der in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen feierte ( WN berichteten), ist für die 15 Bewohner und Bewohnerinnen des Hofes Schwegmann ein zentraler und wichtiger Ort des Zusammenkommens. Nach der Arbeit treffen sich dort alle zum gemeinsamen Kaffeetrinken, zum Austausch und zur Wochenplanung. Einmal wöchentlich probt dort die neue Hausband und zweimal in der Woche findet abends ein Spiel- oder Basteltreff statt. Auch der „offene Treff“ des Vereins zur Förderung der Inklusion für Menschen mit Behinderung in Ostbevern – kurz VIBO – wird einmal im Monat hier angeboten. Die Räumlichkeiten werden von den Bewohnern in Eigenverantwortung gestaltet und gepflegt.

Dadurch, dass die Bewohner schon immer gern draußen Essen zubereiten – Grillen, Kochen in einer großen Pfanne oder im Kazan – kam die Idee auf, eine feste Kochmöglichkeit im Außenbereich zu gestalten. Vorschläge wurden zusammengetragen, und vor dem Donatussaal wurde ein Platz geschaffen. Ein Bereich wurde mit Kies ausgelegt, ein anderer Teil gepflastert und aus Paletten wurde eine Trennwand mit Kräutern gestaltet. An der Außenwand wurde eine schöne Steinplatte – gespendet von der Firma Holtkemper aus Ostbevern – als große Arbeitsfläche angebracht.

Bereits am 2. Oktober fand eine kleine Einweihungsfeier statt. Eingeladen hatten die Bewohner Karin Läkamp als Vertreterin des Bürgermeisters und Karl Piochowiak als zukünftigen Bürgermeister. Nach einer musikalischen Einstimmung der Hausband und einer Begrüßungsrede konnten die unterschiedlichen Köstlichkeiten, die alle draußen zubereitet wurden, verzehrt werden. Als Wunsch bleibt noch eine Markise, die die Arbeitsfläche schützt.

„Es war eine wunderschöne Feier, und die Bewohner und Bewohnerinnen freuen sich auf zahlreiche weitere Feiern mit der selbstgestalteten ‚Draußenküche‘“, sagt Heinz-Spiekermann-Coppenrath.

Fazit einer Bewohnerin: „Der Hof Schwegmann ist für das Leben gut.“