4022 Ostbeverner pendelten 2019 zur Arbeit ins Umland

4,8 Millionen der 9,3 Millionen Erwerbstätigen in Nordrhein-Westfalen pendelten im Jahr 2019 an Arbeitstagen über die Grenzen ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, pendelten allein nach Köln (352 529), Düsseldorf (313 337) und Essen (156 273) zusammen täglich mehr als 822 000 Erwerbstätige.

Ganz so groß sind die Zahlen in der Bevergemeinde zwar nicht, aber auch hier lässt sich aus den Zahlen des Statistischen Landesamtes ein deutlicher Trend erkennen. 64,8 Prozent aller Erwerbstätigen Ostbeverns verlassen für ihre Arbeit die Gemeinde. Das bedeutet in konkreten Zahlen: Insgesamt gibt es in der Bevergemeinde 6211 Erwerbstätige. Davon pendeln 4022 jeden Tag in andere Städte und Gemeinden. 2189 Erwerbstätige bleiben für die Arbeit vor Ort.

Dem gegenüber steht die Zahl der Arbeitsplätze in Ostbevern. 2019 betrug dieser Wert 4547. Rund die Hälfte dieser Jobs – in absoluten Zahlen sind es 2358 Stellen – werden dabei von Menschen ausgefüllt, die in die Bevergemeinde aus anderen Orten und Städten einpendeln.

Die Statistik ist weitergehend dahin aufgeschlüsselt, wohin beziehungsweise woher genau die Pendlerströme fließen. So fahren täglich 1458 Menschen aus Ostbevern in die Stadt Münster zu ihrer Arbeitsstelle. Rund die Hälfte der Pendler dabei sind weiblich.

In der Gegenrichtung – also aus Münster – kommen 350 Arbeitnehmer jeden Tag nach Ostbevern. Von Ostbevern nach Telgte pendeln täglich 665 Menschen, nach Warendorf 390. Darüber hinaus fahren die Ostbeverner unter anderem nach Greven, Glandorf, Sassenberg oder Osnabrück. Aber auch nach Lengerich, Ahlen, Beckum oder Emsdetten.

Aus Telgte wiederum kommen 296 Arbeitnehmer jeden Tag nach Ostbevern. Aus Warendorf sind es 281. Aber auch aus Sassenberg, Glandorf, Lengerich, Ennigerloh, Ahlen oder Ibbenbüren kommen Menschen nach Ostbevern zum Arbeiten.

Die Entfernungen, die die Pendler zurücklegen, liegen zwischen 7,4 und 35,8 Kilometern.