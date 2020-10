Dass die Herbstferien auch in Corona-Zeiten alles andere als langweilig sein müssen, hat schon in der ersten Woche das Kinder- und Jugendcafé mit spannenden Aktionen unter Beweis gestellt. „Viele Kinder und vor allem Jugendliche haben an den Veranstaltungen teilgenommen haben“, freut sich Jugendwerksleiter Attila Repkeny. Nach Graffiti, Kinobesuch, Skaten und Stockbrot backen gibt es auch in der zweiten Woche zahlreiche Angebote. Unter anderem Kürbisschnitzen und eine Schnitzeljagd. Highlight ist der heutige Ausflug mit 25 Kindern und Jugendlichen zum Movie-Park in Bottrop.