Die Firmvorbereitung in St. Ambrosius findet statt, nur anders als in den letzten Jahren, schreibt die Gemeinde in einer Pressenotiz. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich das 14 Personen starke Katechetenteam rund um Pastoralreferent Florian Schulz getroffen, um zu überlegen, wie die Firmvorbereitung trotz der Coronapandemie und den damit einhergehenden Hygienevorschriften stattfinden kann. Trotz der Einschränkungen, die alle betreffen. Mit vielen kreativen Ideen wurde das bisherige Firmkonzept überarbeitet.

„Wir können in diesem Jahr nicht mit einem großen Gottesdienst, in dem alle Firmjugendlichen und Katecheten für ihren gemeinsamen Glaubensweg gesegnet werden, starten, sondern es wird alles etwas kleiner sein“, sagt Florian Schulz. Kleiner sind auch die Gruppen, deswegen mussten auch mehrere Angebote entwickelt und geplant werden. So finden in diesem Firmvorbereitungskurs nicht zwei Wochenendveranstaltungen statt, sondern drei, die alle im Edith-Stein-Haus in Ostbevern sein werden und nicht wie sonst auch mit einer Fahrt in eine Bildungseinrichtung verbunden sind. „So gewährleisten wir kleiner Gruppen und vermeiden unnötige Reisen“, erläutert der Pastoralreferent.

Neben den Wochenenden treffen sich auch die Jugendliche regelmäßig in einer kleinen Gruppe. „An den Wochenenden und bei den Gruppentreffen beschäftigen wir uns mit verschiedenen Glaubensthemen und den Fragen der Jugendlichen zum Glauben und Leben. Zusätzlich dazu durften die Jugendlichen aus einer Reihe von Projekten zwei auswählen“, so Schulz weiter. Auch dort seien einige Projekte dazugekommen, damit die Gruppen nicht zu groß werden. Unter anderen wird es ein Pilgern von Lengerich nach Ladbergen geben, ebenso eine Tour durch Münster zu Orten und Zeugen des Glaubens. Neu ist auch das Angebot eines Besuchs des Museums Religio in Telgte.

Am Sonntag, 29. November, dem ersten Advent, findet um 18 Uhr in der Ambrosiuskirche ein Taizégottesdienst statt, zu dem auch die Gemeinde eingeladen ist, heißt es weiter.

Die Firmvorbereitung endet am 28. Februar 2021. An diesem Samstag wird Weihbischof Dr. Stefan Zekorn den Jugendlichen das Sakrament der Firmung spenden. „In welcher Form, sprich in wie vielen Gottesdiensten das stattfinden wird, steht noch nicht fest“, sagt der Pastoralreferent und hofft bis dahin auf eine „stabile Corona-Lage“. „Die Gemeinde möchten wir einladen, im Gebet die Jugendlichen und die Katecheten zu begleiten“, sagt Florian Schulz.