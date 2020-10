Den Menschen ein Wegbegleiter sein, dass war die Mission, derer Ulrike Rosenbaum sich vor drei Jahren mit ihrer Beauftragung durch Bischof Dr. Felix Genn angenommen hat. Dies tat sie jedoch schon vor ihrer Ausbildung zur Pastoralreferentin mit Leidenschaft in der St. Ambrosius Kirchengemeinde. Nun hat sich Ulrike Rosenbaum für einen neuen Wirkungsort entschieden und geht in die Krankenhausseelsorge in Ibbenbüren. Am gestrigen Sonntag fand der offizielle Abschiedsgottesdienst im hiesigen Gotteshaus statt.

Die Nächstenliebe hatte sich Ulrike Rosenbaum zum Hauptthema ihrer Predigt gemacht. Sie sah sie als Aufforderung zum Handeln. In diesen Zeiten heiße dass, „Abstand zu halten und dadurch gleichzeitig solidarisch“ mit dem Anderen zu sein.

Die Pastoralreferentin hatte Postkarten für die Besucher vorbereitet. Diese zeigten das Kreuz in der Kirche als Schattenbild an der Sandsteinmauer der Rückwand, vor etwa zehn Jahren von Ulrike Rosenbaum fotografiert. Sie erklärte den Besuchern das Abbild und die Bedeutung, die es fürs sie hat. Es habe sie die ganzen Jahre begleitet und habe sie bei Fragen oft die Antwort finden lassen. Es bestärke sie konkret, ganz bei Gott und ganz bei den Menschen zu sein. Das wollte sie mit den Besuchern teilen. „Ich war gerne mit Ihnen und Euch zusammen, Ihr habt mir viel gegeben und mir gutgetan“, sprach sie die Zuhörer an. „Danke dafür“, sagte Ulrike Rosenbaum mit bewegter Stimme. Der lange Applaus war ein Zeichen dafür, dass die Kirchengemeinde sie nicht gerne gehen lässt.

Auch nach den Worten von Pfarrer Marco Klein zollten die Anwesenden ihr Anerkennung. „Mit viel Engagement und viel Zeit hast du die Menschen hier begleitet“, sagte Klein und zählte die zahlreichen Aufgaben und Tätigkeiten der Pastoralreferentin auf. Dabei habe sie oft statt ihrer 75-Prozent-Stelle mehr als 100 Prozent gegeben. Er bewundere ihre Art und Weise, etwa die „einfühlsame und zugewandte Art im Gespräch“ von Ulrike Rosenbaum. „Das kannst Du, dass ist Dein großes Talent“, so der Geistliche. Es sei daher die richtige Entscheidung des Bistums gewesen, sie nun in das Amt der Krankenhausseelsorge zu entsenden. „Für die Pfarrei ist das aber ein riesiger Verlust“, sagte Pfarrer Klein.

Stellvertretend für die Pfarrei dankte Meike Wanke und präsentierte das Verabschiedungsgeschenk der Kirchengemeinde, einen Glückswächter mit zahlreichen Wünschen für die Zukunft.

Der Empfang im Anschluss musste aufgrund der aktuellen Corona-Vorschriften ausfallen.