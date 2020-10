Auch in Corona-Zeiten Blut spenden

Gelegenheit dazu besteht am Mittwoch im Edith-Stein-Haus

Ostbevern -

Auch in Corona-Zeiten ist es unglaublich wichtig, dass die Bürger zur Blutspende gehen. Am Mittwoch besteht dazu in Ostbevern wieder Gelegenheit.