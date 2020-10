Dass Napoleon fast direkt mit der Bevergemeinde zu tun gehabt hätte, dürften wohl nur einige Bürger wissen. Drum war die Neugier der Teilnehmer umso größer, die am Sonntag bei der Führung des Vereins Ostbevern Touristik dabei waren. Für die Organisatoren war das Interesse überraschend groß: 20 Anmeldungen konnten sie verzeichnen.

Aufgrund der Anzahl teilten Jürgen Schneider und Christine Schafberg die Teilnehmer in zwei Gruppen auf. Neben der Historie der Gemeinde thematisierte Jürgen Schneider hauptsächlich, welchen Einfluss Napoleon auf die Entwicklung des Ortes hatte. Denn die geplante Kaiserliche Landstraße Nr. 3 von Paris nach Hamburg sollte über Ostbevern geführt werden. Dabei sollte sie unter anderem den örtlichen Kirchturm passieren. „Da auf dem Weg bis Iburg mehrere Poststationen benötigt wurden, war die Streckenführung durch das Dorf die erste Wahl“, erklärte Jürgen Schneider, warum man sich nicht für die damals besser ausgebaute Wegführung über Rengering entschied.

Im Winter 1810/1811 kamen dafür französische Planer nach Ostbevern. Die zehn Kilometer lange Trasse sollte zum größten Teil über privates Gelände gehen und 92 Grundstücke beschneiden, wie Jürgen Schneider sagte. „Die Grundbesitzer wurden kurzerhand enteignet“, so der Tourführer. Mit der Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht bei Leipzig wurden die Straßenbaupläne für Frankreichs Regenten hinfällig, und Preußen hatte kein Interesse an der Weiterführung der Maßnahme. Tatsächlich bekamen aber 41 Grundbesitzer zehn Jahre später und unter preußischer Regierung nachträglich eine Entschädigung.

Diese und weitere Geschichten aus der Historie der Bevergemeinde erzählte Jürgen Schneider unterhaltsam und informativ.