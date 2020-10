Schwere Verletzungen erlitt ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus Lienen am frühen Dienstagmorgen bei einem Unfall auf dem Lengericher Damm.

Nach Angaben der Polizei befuhr der junge Mann den Radweg entlang dieser Straße in Richtung Ostbevern. An einer Engpassstelle, ein Baustellenfahrzeug behinderte in diesem Bereich nach Aussagen der Einsatzkräfte die ungehinderte Weiterfahrt auf dem Radweg, fuhr der Lienener auf die Straße.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr ebenfalls ein 57-jähriger Lkw-Fahrer mit seiner Zugmaschine den Lengericher Damm in gleicher Richtung. Der Mann scherte nach Angaben der Unfallermittler mit seinem schweren Fahrzeug aus, um den Jugendlichen zu überholen. Als sich beide Verkehrsteilnehmer auf gleicher Höhe befanden, wollte der Lienener dann offensichtlich nach links in eine Straße abbiegen, heißt es im Polizeibericht. Dabei stieß der Fahrradfahrer frontal gegen den Lkw des Telgters und wurde schwer verletzt.

Mitarbeiter des Rettungsdienstes aus Telgte und Ostbevern, die innerhalb kurzer Zeit vor Ort waren, forderten für den Transport des Jugendlichen einen Rettungshubschrauber an.

Der landete zwar nach kurzer Zeit an der Unfallstelle, wurde letztlich für den Transport des Schwerverletzten aber nicht mehr benötigt. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Die Kameraden sicherten nicht nur den Landeplatz für den Rettungshubschrauber ab, sondern auch die Unfallstelle, berichtete Nico Holtkemper von der Einsatzleitung.