Auch in diesem Jahr wird es wieder den Lions Adventskalender geben, diesmal sogar mit praktisch doppelt so vielen Gewinnen. Den Kalender ziert ein Bildmotiv einer Ostbeverner Künstlerin. Dietlind Seeburg schuf das „Engelchen im Sternenwirbel kündet von Liebe, Toleranz und Miteinander“, eine in herausfordernden Zeiten vielleicht besonders aktuelle Botschaft.

Regionale Unternehmen und Sponsoren spendeten auch in diesem Jahr für den Kalender attraktive Preise. Den Hauptgewinn, einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro, stiftet der Club selbst mit großzügiger Unterstützung der Sparkasse Münsterland Ost. In diesem Jahr kommt indes, zusätzlich zu den anderen Preisen, an jedem Tag des Kalenders ein Genussgutschein in Höhe von 50 Euro zur Verlosung, womit der Lions Club die lokale Gastronomie in der Corona-Krise unterstützen möchte. Durch die täglichen Genussgutscheine wurde die Anzahl der Gewinne im Adventskalender ganz konkret verdoppelt. Da jeder der Kalender nach wie vor genau einmal gewinnen kann, ist die Gewinnquote in diesem Jahr auch genau doppelt so hoch. Gleichwohl bleibt der Preis für jeden Kalender gleich – bei fünf Euro. Der Verkauf beginnt in der nächsten Woche und endet Ende November. Erhältlich ist er in vielen Geschäfte – siehe Infokasten – und bei sämtlichen Mitgliedern des Lions Clubs.

Die Gewinner, das heißt die Nummern der an jedem Tage gewinnenden Kalender, werden, wie gewohnt auf der Webseite des Clubs www.lions-ostbevern.de sowie einmal wöchentlich im Lokalteil der Westfälischen Nachrichten veröffentlicht.

Der Lions Club Ostbevern hat sich – neben der Beteiligung an den humanitären Projekten der internationalen Lions-Organisation – vor allem der Unterstützung benachteiligter Menschen in der hiesigen Region verschrieben. Daher kommt der Erlös aus der Kalender-Aktion auch in diesem Jahr direkt, vollständig und unbürokratisch hilfsbedürftigen Menschen in und nahe Ostbevern zugute.