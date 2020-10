Halloween und Corona – eine Kombination, bei der es der Gemeindeverwaltung gruselt. Denn aufgrund einer erhöhten Ansteckungsgefahr mit dem Virus steht zu befürchten, dass das von Haustür zu Haustür unterwegs sein – mit ganz vielen Kontakten in rascher Folge – zu einer Verbreitung beiträgt, so die Gemeinde.

Deshalb appelliert die Verwaltung in einer Pressemitteilung an Eltern und Kinder, in diesem Jahr auf die beliebte „Süßigkeiten-Sammel-Tour“ von Haus zu Haus zu verzichten und Kontakte so weit wie möglich einzuschränken, um die weitere Ausbreitung des Virus nicht zu begünstigen.

Ohnehin ist das Umherziehen nur schwer mit den aktuellen Kontakteinschränkungen, Hygiene- und Abstandsregeln vereinbar. Wer aber dennoch nicht davon absehen möchte, sollte zumindest ein paar Regeln befolgen, um sich selbst aber auch andere während seiner Halloween-Tour vor einer Ansteckung zu schützen:

Nur kleine Gruppen von maximal fünf Personen dürfen zusammen losziehen.

Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 Metern – auch in Treppenhäusern.

Kinder ab sechs Jahren sowie begleitende Erwachsene sollten beim Sammeln eine Maske tragen. Gruselmasken allein reichen nicht aus. Und auch wer die Tür öffnet, sollte eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Möglichst nur verpackte Süßigkeiten anbieten und diese einzeln an die Kinder verteilen.

Im Internet sind mittlerweile viele Alternativen zu finden, wie es gelingen kann, dass das Gruselfest trotz des Verzichts auf die Halloween-Touren von Haus zu Haus zu einem Erlebnis für Groß und Klein werden. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.