Zwölf kleine Igel werden aufgepäppelt

„Dieses Jahr ist es ganz extrem“, sagt Regina Bücker und blickt dabei auf ihre beiden jüngsten Schützlinge. Alle Igelstationen sind völlig überfüllt, weiß sie. Die beiden Jungtiere in der ersten Box bringen gerade einmal 150 Gramm auf die Waage. Insgesamt „wohnen“ bei der Ostbevernerin mit dem großen Herz für Igel gerade zwölf Exemplare, die ohne ihre Hilfe den Winter vermutlich nicht überstehen würden. Denn ein Jungtier muss mindestens 700 oder gar 750 Gramm auf die Waage bringen, um genügend Fettreserven für den Winterschlaf zu haben.

Und genau das ist das Problem: „Igel sind Fleischfresser und ernähren sich in erster Linie von Insekten, Maden und Würmern“, erläuter Bücker, die seit 30 Jahren Igel aufpäppelt. Durch den Klimawandel und die damit verbundenen Veränderungen würde es auch für die Stacheltiere immer schwieriger, sich vor dem Winter die nötigen Fettreserven anzufressen. In der Regel bekommen Igel ihre Jungtiere im August und September. Eigentlich bliebe bis zum Winterschlaf genug Zeit, aber bei mangelnder Nahrung gelingt es vielen Tieren eben nicht, sich auf den Winter vorzubereiten.

Neben dem Klimawandel sieht Regina Bücker weitere Umstände, die den kleinen Raubtieren zu schaffen machen. „Schottergärten sind natürlich ein riesiges Problem“, sagt sie. Außerdem seien „aufgeräumte“ Gärten ebenfalls nichts für Igel. Laubbläser sind ihr dabei ein großer Dorn im Auge. Lieber das Laub liegen lassen, oder zu Haufen in einer Ecke des Gartens zusammenkehren. So hätten die Igel Verstecke für den Winter. Auch Rasenmähroboter stellen für die stacheligen Tierchen eine große Gefahr dar und führen zu schlimmen Verletzungen.

Wenn die Igel zu Regina Bücker kommen – zurzeit kann sie allerdings keine mehr aufnehmen – haben sie meist nicht nur Untergewicht, sondern auch oftmals Parasiten. „Sie müssen immer erst einmal entfloht und entwurmt werden“, weiß Bücker aus den vielen Jahren Erfahrung. „Teilweise kommen die Igel so geschwächt, dass bereits Fliegeneier auf ihnen abgelegt sind“, erklärt die Ostbevernerin. Das geschehe in der Regel nur, wenn der Sterbeprozess schon eingesetzt habe. Aber auch bei solchen schweren Fällen sei es schon gelungen, die Igel zu retten. „Die Eier müssen dann abgesucht werden, und die Tiere benötigen verschiedene Medikamente“, sagt Bücker.

Bei ganz kleinen Vertretern wird es für die Rentnerin, der im Gespräch deutlich anzumerken ist, wie sehr ihr Herz an ihren kleinen Stacheltieren hängt, richtig aufwendig mit der Pflege. Alle zwei Stunden bekommen die Jungtiere dann Katzenaufzuchtmilch mit einer kleinen Spritze gefüttert – und das auch in der Nacht. „Ich will mich über die Arbeit aber gar nicht beschweren, das habe ich mir schließlich auch so ausgesucht“, sagt Regina Bücker. „Es ist einfach toll, die Entwicklung der Tiere zu sehen.“

Doch bei allem Engagement ist das Aufpäppeln von Igeln auch mit Kosten verbunden. „Ich benötige 36 Schälchen mit Katzenfutter – pro Tag“, rechnet Regina Bücker vor. Da kommen täglich schnell rund 16 Euro zusammen – und zwar nur für das Futter. Hinzu kommen Wurmkuren und andere Medikamente. „Die bekomme ich natürlich beim Tierarzt – aber auch nicht umsonst“, ist die Rentnerin ein Stück weit verzweifelt, dass es keinerlei Unterstützung – obwohl der Igel vom Nabu als schützenswert eingestuft wird – für Menschen gibt, die so engagiert die stacheligen Tierchen retten. Sicher bekäme sie auch manchmal von Menschen, die Igel zu ihr bringen, Katzenfutter oder anderweitige Unterstützung. Aber den Großteil der Kosten trage sie. Da ist die Spendenbox, die sie in der Tierarztpraxis Goldberg aufstellen durfte, zumindest eine kleine Hilfe.

Mit zwölf Igeln stößt die Ostbevernerin auch gerade an ihre Kapazitätsgrenzen. Denn jeder Igel hat seine eigene Box mit einem kleinen Häuschen drin. Da ist der Platz einfach irgendwann begrenzt. „Ich versuche auch immer wieder, die Leute selbst zu animieren, doch einen Igel bei sich aufzunehmen“, sagt Bücker, die bei Fragen auch immer gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Leider würden sich zu wenige Menschen da „rantrauen“. „Es sind eben keine Kuscheltiere.“

Trotzdem würden auch die Wildtiere Vertrauen zu ihr aufbauen, und es sei einfach zu schön zu sehen, wie sie es beispielsweise genießen würden, wenn sie den Bauch gekrault bekämen. Und manche würden sich nicht einmal mehr einrollen. Allerdings, und das steht für Regina Bücker unumstößlich fest: „Gefangenschaft ist immer nur eine vorübergehende Lösung.“

Nicht jeder Igel, der im Herbst gefunden wird, muss auch aufgepäppelt werden. Am sogenannten „Hungerknick“ im Nacken des Tieres sei zu erkennen, ob es Hilfe benötige. „Runde“ Igel seien gut genährt und bräuchten keine Hilfe. Andernfalls könne man auch erst einmal versuchen, sie im eigenen Garten zu füttern und ihnen so zu helfen.

Wenn sich die Tiere von Regina Bücker gut erholt haben, dann kommen sie zunächst in ein Außengehege im Garten. „Dort beobachte ich sie dann erst noch einmal drei bis vier Tage.“ Geht es ihnen dort gut, fährt die Rentnerin mit den Tieren in die Ostbeverner Bauerschaften und wildert sie wieder aus. Sind sie noch nicht fit für den Winter in Freiheit, bleiben sie bei der Familie Bücker. „Zum Teil haben schon welche bei uns im Carport überwintert.“