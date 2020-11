Die Corona-Pandemie zwingt den Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft Brock nun erneut, seine Aktivitäten und Veranstaltungen herunterzufahren und auszusetzen. Daher teilt der Vorstand Folgendes mit: Der „Treff im Speicher“ wird bis auf Weiteres abgesagt. Aufgrund der stark ansteigenden Zahl der Corona-Infektionen blickt der Verein hierbei nicht nur auf den Monat November, sondern auf die gesamten Wintermonate und möchte mit der Absage mit gutem Beispiel vorangehen, heißt es in einer Mitteilung. Die Treffen in geselliger Runde am zweiten Donnerstag eines jeden Wintermonats werden somit für die anstehende Saison komplett ausfallen.

Auch die Brotbacktage im Backhaus des Bröcker Dorfspeichers, die wieder am jeden ersten Donnerstagvormittag im Monat stattfanden, werden bis auf Weiteres ausgesetzt. Die privaten Veranstaltungen im Dorfspeicher – wie zum Beispiel Familien- und Geburtstagsfeiern – werden durch die aktuellen Kontaktbeschränkungen untersagt und entfallen somit natürlich auch.

Diese neuen Beschränkungen seien vielleicht nicht Jedermanns Sache, doch der Vorstand des Vereines zur Förderung der Dorfgemeinschaft Brock möchte auf diese Weise zur Verminderung des Infektionsgeschehens beitragen. Alles in allem bedeutet das: Vorerst brennt im Dorfspeicher kein Licht.

„Wir hoffen, dass in Zukunft wieder bessere Voraussetzungen für ein geselliges Beisammensein gegeben sein werden“, teilt der Verein mit.