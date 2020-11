Zum 1. Oktober hat Marcel Thiemann die Filialleitung der Volksbank Münsterland Nord am Standort Ostbevern übernommen. Der 37-jährige Saerbecker ist bereits seit zwölf Jahren in unterschiedlichen Funktionen für die Bank tätig.

Nach seiner Ausbildung im Jahr 2008 war Marcel Thiemann zunächst als Service-Mitarbeiter beschäftigt. Anschließend wechselte er in die Filiale Kattenvenne, in der er als Privatkundenberater und stellvertretender Filialleiter den Kunden und Mitgliedern die genossenschaftlichen Werte im Rahmen der ganzheitlichen Beratung nähergebracht hat. Seit 2015 ist Thiemann nun schon als Privatkundenberater in der Filiale Ostbevern vor Ort.

Marcel Thiemann freut sich auf die neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit den Kunden und Kollegen, bei der ihm ein offener und ehrlicher Umgang miteinander sehr am Herzen liegt.

Christoph Schulze Hagen bleibt der Bank weiterhin treu und übernimmt nach zwölf Jahren in Ostbevern eine neue Aufgabe als Baufinanzierungsspezialist im Kompetenzcenter Telgte. Gemeinsam mit Regionaldirektor Andreas Hartmann und Regionalleiter Andreas Kögler wünscht er Marcel Thiemann für die neue Aufgabe viel Erfolg.

Die Filiale Ostbevern öffnet ab sofort montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags und donnerstags am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr.