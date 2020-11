Wie so viele andere Veranstaltungen in diesem Jahr muss nun auch der für den 21. und 22. November geplante Lepra-Basar der kfd St. Ambrosius Ostbevern zugunsten der Dr.-Ruth-Pfau-Stiftung ausfallen. Das teilen die Organisatorinnen in einer Pressenotiz mit.

In den vergangenen Jahren wurde der Basarerlös an die Dr.-Ruth-Pfau-Stiftung, die in Pakistan das Lebenswerk der Lepraärztin nachhaltig unterstützt, weitergeleitet. Die Stiftung der DAHW (Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe) leistet auch nach dem Tod von Dr. Ruth Pfau eine nachhaltige Unterstützung der jahrelangen Arbeit und ergänzt die punktuell eingehenden Spenden. Diese Kontinuität ist für die medizinische und soziale Hilfe in Pakistan wichtig und wertvoll.

Das Basarteam bittet nun um Geldspenden für die Dr.-Ruth-Pfau-Stiftung. Diese können auf das Lepra-Konto der kfd bei der Vereinigte Volksbank Münster (IBAN DE 16 4036 1906 7243 1440 02) eingezahlt werden.

Ob es demnächst einen Verkauf der für den Basar gefertigten Produkte gibt, steht noch nicht fest und wird, falls er stattfindet, bekanntgegeben, heißt es von den Verantwortlichen abschließend.