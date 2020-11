In einem Jahr, in dem so vieles anders ist, als noch in 2019, sind kreative Ideen besonders gefragt. Das hat sich auch das Team vom Kindergarten St. Josef gedacht und ist bereits in den vergangenen zwei Wochen in die Vorbereitungen zum Martinsfest eingestiegen. „St. Martin kommt, anders als geplant, aber er kommt“, heißt es vom Kindergarten.

Denn auch wenn aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen ein Umzug im Dunkeln, mit der Laterne in der einen und Mamas oder Papas sicherer Hand in der anderen Hand, nicht möglich ist, so war es dem Team der Einrichtung ein Anliegen, das Martinsfest zu feiern.

In einer „Laternenwerkstatt“ sind in der vergangenen Woche bunt leuchtende Exemplare von Eulen über Flamingos bis zu niedlichen kleinen Monsterchen entstanden. Schon dieses Arbeiten wurde in Teilen gefilmt und fotografiert. Mit entsprechenden geschützten Youtube-Links werden die Aufzeichnungen den Eltern zur Verfügung gestellt. „Wir finden es besonders in Corona-Zeiten überaus wertvoll, wenn wir den Eltern und Großeltern etwas von unserer Arbeit zeigen können“, sagt Henrietta Harmann , Leiterin der Einrichtung. Und sie fügt hinzu: „Sie bekommen einfach in der letzten Zeit so wenig vom Kindergartenalltag mit, da ist das ein guter Weg.“

Auf den Weg gemachthaben sich auch 18 Kinder der Einrichtung. Zusammen mit einigen Erzieherinnen – darunter auch Reporterin „Sandra Salamander“ (alias Erzieherin Sandra Pope) – sind sie durch das Dorf gezogen und haben die Martinslegende an verschiedenen Orten gespielt – und das ebenfalls als Video festgehalten. So erscheint zum Beispiel in einer Sequenz dem heiligen Martin (Fabian Lepper), am Kreuz vor der Kirche, Jesus in seinem Traum.

„Das ist auch für die Kinder so eine tolle Erfahrung“, sagt Harmann. Überhaupt, sei das Drehen der Videos eine sehr nachhaltige Sache. „Solche Dinge aus der Kindergartenzeit vergessen die Kinder einfach nicht“, ist die Leiterin überzeugt. Immer wieder habe sie festgestellt, wie gut die Aktion bei den Steppkes angekommen sei. „Sie fühlen sich einfach wichtig, und es ist so spannend für sie. Das ist wirklich gelebte Partizipation“, erläutert Harmann weiter.

Bereits in der Vergangenheit habe man gute Erfahrungen mit Videoaufzeichnungen gemacht. Unter anderem habe man im vergangenen Jahr ein Video für das Konzert mit den Starlights erstellt, ebenso wie bereits einmal für einen Elternabend. „Es ist einfach toll, wenn sich die Kinder selber auf dem großen Bildschirm sehen.“

Deswegen bleibt das Martinsprojekt nicht das einzige, bei dem die Erstellung kleiner Filmsequenzen fortgeführt wird. Ganz im Stil von „Dingsda“ können sich die Kinder zu Wort melden und erzählen, was ihnen zu St. Martin einfällt oder was Teilen für sie bedeutet. Auch der Wortgottesdienst, den der Kindergarten zusammen mit Pastoralreferent Florian Schulz am Donnerstag feiert, wird in Teilen in Bild und Ton festgehalten. Und damit alle Kinder ihre Laternen zumindest ein klein wenig ausführen können, gibt es gegen Abend in der Dämmerung einen Umzug über das Kindergartengelände.