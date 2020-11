Erneut ist das öffentliche Leben in diesen Tagen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie eingeschränkt. Wie lange dieser Zustand noch andauern wird, ist ungewiss. Das macht die Planungen für die St.-Ambrosius-Gemeinde gerade im Hinblick auf die anstehende Advents- und Weihnachtszeit besonders schwierig. Deswegen arbeitet das Team der Seelsorger und Mitarbeiter bereits seit einiger Zeit an Alternativen.

Pastoralreferent Florian Schulz freut sich, dass mit der Aktion „Weihnachtstüte“ bereits ein erster Aufschlag in dieser Hinsicht erfolgen kann. Angelehnt ist die Idee an die „Ostboxen“, die es im Rahmen des ersten Lockdowns gab. „Eines der wenigen Dinge, die Corona nicht verändert hat, ist die Tatsache, dass wir auch in diesem Jahr den Advent begehen und am 24. Dezember Heiligabend feiern. Was sich sehr wohl ändern wird, ist die Art und Weise wie. Der Platz in den Kirchen ist begrenzt, und wahrscheinlich werden wir nicht wie gewohnt mit vielen Menschen zusammenkommen“, schreibt Schulz in einer Ankündigung. Mit der „Weihnachtstüte“ wolle man den Menschen in der Bevergemeinde die Möglichkeit geben, diese besondere Zeit trotzdem zu feiern. Die Tüte kann ab sofort kostenlos im Pfarrbüro bestellt werden. Was die Gemeindemitglieder in der Tüte erwartet, steht noch nicht hundertprozentig fest. „Wir sind noch mit einem fünfköpfigen Team dabei, die Tüten zusammenzustellen“, sagt Florian Schulz. Anregungen dazu seien durchaus willkommen. Aber man müsse natürlich auch schauen, was machbar ist. Jeden Wunsch könne man vermutlich nicht erfüllen.

Die „Weihnachtstüte“ wird es in drei Ausführungen geben: eine klassisch-liturgische Variante, eine modern-alternative Variante und eine kreative Mischung für Familien mit Kindern im Alter von bis zu zehn Jahren. Enthalten sein werden – einiges steht bereits fest – unter anderem Gebetstexte, Impulse, Bilder und Bastelmaterial, aber auch Aktionsvorschläge und Gottesdienste. „Vielleicht wird auch in der Tüte für die Familien beispielsweise ein Backrezept enthalten sein“, erläutert Schulz weiter.

Das Angebot der „Weihnachtstüten“ soll ergänzt werden um eine Linksammlung, die über die Homepage der Pfarrgemeinde abzurufen sein wird. „Dort soll es unter anderem Videos zum Thema Weihnachten geben“, so der Pastoralreferent. Unter anderem hat Schulz da Beiträge von erfahrenen Poetry Slammern im Auge. Die Clips für Familien könnten in Richtung eines Comics gehen. Da sind Schulz und sein Team aber auch noch auf der Suche nach den passenden Stücken.

Bestellungen unter Angabe der gewünschten Variante nehmen das Pfarrbüro unter 0 25 32/95 66 19 10 oder Pastoralreferent Florian Schulz per Mail schulz-f@bistum-muenster.de entgegen. Die Bestellungen werden ab sofort und noch bis zum 20. November entgegengenommen. Die bestellten „Weihnachtstüten“ können vom 25. bis zum 27. November jeweils von 17 bis 19 Uhr im „Edith-Stein-Haus“ abgeholt werden.