Die traditionelle Gedenkfeier am Volkstrauertag am kommenden Sonntag, 15. November, an der Gedenkstätte auf dem Alten Friedhof wird in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise stattfinden.

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen wird Bürgermeister Karl Piochowiak in diesem Jahr lediglich gemeinsam mit je einem Vertreter des Volksbundes und der Reservistenkameradschaft Kränze an der Gedenkstätte auf dem Alten Friedhof niederlegen. Und das ohne Begleitprogramm und ohne weitere Beteiligte, kündigt die Gemeinde an.

Mit dieser stillen Kranzniederlegung möchte Ostbeverns erster Bürger dem Gedenken an die Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft Rechnung tragen, aber ebenso umsichtig und angemessen auf die aktuelle Ausnahmesituation und die geltenden Regeln zur Eindämmung der Pandemie reagieren.

Bürgerinnen und Bürger können gerne ihren nachmittäglichen Sonntagsspaziergang an der Gedenkstätte Alter Friedhof vorbeiführen und – falls noch andere Besucher vor Ort sind mit gebührendem Abstand – derer gedenken, die ihr Leben durch Krieg, Gewalt und Hass verloren haben.

Eine Gedenkansprache von Bürgermeister Karl Piochowiak wird am Sonntag auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht: