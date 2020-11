Beim Friwo-Konzern hat sich im dritten Quartal 2020 die Belebung der Umsatzentwicklung, die im zweiten Quartal begonnen hatte, fortgesetzt. Von Juli bis September nahmen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,3 Prozent auf 25,6 Millionen Euro zu, so dass der Umsatz für die ersten neun Monate mit 70,2 Millionen Euro nur noch leicht unter Vorjahresniveau lag (-3,2 Prozent). Das operative Ergebnis (EBIT) war im dritten Jahresviertel mit einem Minus von 200 000 Euro nahezu ausgeglichen.

Trotz der Beeinträchtigungen infolge der weltweiten Covid-19-Pandemie liegt die Geschäftsentwicklung des Herstellers hochwertiger Power-Supply-Lösungen und Ladetechnik sowie digital steuerbarer Antriebssysteme damit nach neun Monaten leicht unter der Erwartung. Der Vorstand hält die Umsatz- und Ertragsziele für das Gesamtjahr 2020 unverändert für erreichbar.

Rolf Schwirz, Vorstandsvorsitzender der Friwo AG : „Friwo gelingt es weiterhin, der Covid-19-Krise erfolgreich zu trotzen. Durch konsequente Gegenmaßnahmen auf der Kosten- und Liquiditätsseite konnten wir Coronabedingte Beeinträchtigungen, etwa die kundenseitige Verschiebung von Aufträgen, weitestgehend kompensieren. Wichtig ist, dass wir unsere strategischen Initiativen für künftiges Wachstum auch in diesem schwierigen Marktumfeld vorantreiben.“

Große Erwartungen habe das Unternehmen dabei unverändert an seine neue Tochtergesellschaft in Indien, dem größten asiatischen Wachstumsmarkt für elektrische Zweiräder. Auch die Verlagerung von bisher in Ostbevern hergestellten Produkten in die „State-of-the-art“-Fertigung in Vietnam werde wie angekündigt fortgesetzt.