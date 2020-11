Auch wenn in Zeiten der Corona-Pandemie vieles nicht oder zumindest nicht so stattfinden kann wie gewohnt, so hat sich nicht nur der Kindergarten St. Josef etwas zum Martinsfest einfallen lassen ( WN berichteten). Auch in der Kita Zauberburg hatte man sich im Vorfeld Gedanken gemacht, was trotz der Einschränkungen möglich ist. „Coronabedingt konnte St. Martin mit den Eltern natürlich nicht stattfinden“, berichtet Erzieherin Alexandra Bücker . Deswegen habe man ein Gremium gebildet, um nach entsprechenden Alternativen zu suchen.

Schnell wurde eine Lösung gefunden: Lara Lehmkuhle macht seit August ihre Ausbildung in der Einrichtung. Sie hatte im Rahmen der Vorbereitungen die Idee, mit ihrem Pferd und als St. Martin verkleidet die Steppkes der Zauberburg zu überraschen. „Die Kinder wussten vom Besuch des St. Martin nichts und waren total sprachlos“, erzählt Alexandra Bücker über die gelungene Aktion. Die Kinder seien in ihren Gruppen zum gemeinsamen Frühstück zusammengekommen, als Lara Lehmkuhle plötzlich an den Fenstern der fünfgruppigen Einrichtung vorbeiritt. „Schon auf dem Weg vom Hof Olgemöller zur Kita hat der ‚St. Martin‘ viele Ostbeverner gegrüßt“, sagt Bücker mit einem Augenzwinkern. An der Kita angekommen, sei sie dann eine Runde“ um die Burg geritten“. Die Kinder seien von der Aktion total begeistert gewesen und hätten den St. Martin zum Teil nicht einmal erkannt, so habe sie die Aktion in Staunen versetzt. Doch es blieb für die Kinder nicht nur beim Besuch des heiligen St. Martin. In der verdunkelten Einrichtung machten sie gruppenweise einen kleinen Laternenumzug. Im Anschluss bereiteten die „großen“ Kindern auch den benachbarten Senioren eine große Freude und sangen mit dem entsprechenden Abstand Martinslieder.

Aber nicht nur in den Kindergärten haben sich die Ostbeverner etwas einfallen lassen. Franziska und Florian Pelkmann gefiel der Gedanke, dass St. Marin ausfällt gar nicht. Sie wollten den Kindern in der Nachbarschaft dennoch eine Freude machen. Kurzerhand haben sie sich ein Martins- und ein Bettlerkostüm gebastelt und Martinsgänse gebacken. Gegen Einbruch der Dunkelheit machten sie sich mit Pony Lutti auf den Weg. Und auch ihre Aktion ist gelungen. Strahlende Gesichter gab es bei den Nachbarskinder Leona und Felia.