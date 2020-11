Während die Zugvögel in Richtung Süden ziehen und die Bäume langsam kahl werden, stehen bei der „Ostbevern Touristik“ die Füße nicht still. „Das schöne Herbstwetter lädt dazu ein, an der frischen Luft aktiv zu sein. Deshalb möchten wir auf unsere Route sieben aufmerksam machen – die Boßelroute – eine ideale Aktivität für die Familie“, so Kirstin Fögeling von der „Ostbevern Touristik“. Geboßelt wird auf einer markierten Strecke inmitten der schönen münsterländischen Parklandschaft. Die Route führt zunächst entlang des Loburger Waldes vorbei an einem alten Viehtrieb mit mehreren 100-jährigen Kopfeichen zum höchsten Punkt Ostbeverns. Dort ist Zeit für eine Rast. Nach der Pause auf der Anhöhe wird entlang von Wiesen und Feldern in Richtung Gasthof Mersbäumer geboßelt. Wer möchte, kann dort am 21. November im Anschluss „Eintopf wie bei Muttern“ „to go“ genießen oder die Leckerei „take away“ für zu Hause mitnehmen. Weitere Informationen und Buchung über „Ostbevern Touristik“, 0 25 32/ 43 10 350 oder per E-Mail unter info@ostbevern-touristik.de.