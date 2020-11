Obwohl am morgigen Sonntag anlässlich des Volkstrauertages keine öffentliche Gedenkfeier auf dem „Alten Friedhof“ stattfinden wird, haben es sich Dr. Meinrad Aichner und Eduard Silge dennoch nicht nehmen lassen, das Gräberfeld auch in diesem Jahr von Laub und Wildwuchs zu säubern. Außerdem reparierten die beiden Männer auch noch die defekte Beleuchtung der Gedenkstele. Es ist bereits seit vielen Jahres Tradition, dass die Reservistenkameradschaft vor dem Volkstrauertag das Gräberfeld herrichtet. Auch die Absage der diesjährigen Gedenkveranstaltung konnte sie davon nicht abbringen. Am Sonntagmorgen wird Bürgermeister Karl Piochowiak im Rahmen einer stillen Kranzniederlegung der Opfer von Krieg und Gewalt gedenken.