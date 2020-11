Eigentlich fehlen 2,2 Millionen Euro

Auf Bürgermeister Karl Piochowiak und Kämmerer Dr. Michael König wartet in den kommenden Wochen noch ein großer Berg Arbeit, um die angestrebte Haushaltskonsolidierung auf den Weg zu bringen und die Haushaltseinbringung in der Ratssitzung am 17. Dezember vorzubereiten. Und da lauert auch noch so manches Problem.

„Vereinfacht gesehen besteht der Haushalt der Gemeinde aus einem Überschussbudget sowie fünf Fachbereichsbudgets. Steuern in Höhe von 14 Millionen Euro und Zuweisungen vom Land – Schlüsselzuweisungen sowie Unterhaltungspauschale in Höhe von 2,5 Millionen Euro – füllen das Überschussbudget, die Kreisumlage, in Summe acht Millionen Euro, dagegen reduziert es“, sagt Dr. Michael König. Noch vor Corona konnte die Gemeinde auf rund neun Millionen Euro im Überschussbudget zurückgreifen. Diese Geld wurde zur Deckung der Defizite eingesetzt.

Nachdem die Gewerbesteuer im zweiten Quartal dieses Jahres zunächst stark eingebrochen war, erholt sie sich aktuell ein wenig und steht jetzt bei einem Minus von 1,4 Millionen Euro. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang aber auch die Entwicklung der Einkommenssteuer. Aufgrund der Kurzarbeit in zahlreichen Unternehmen, sei damit zu rechnen, dass auch an dieser Stelle mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen sei, so König weiter. Ähnlich verhalte es sich bei der Umsatzsteuer. „2020 fehlen also 2,2 Millionen Euro im Gemeindesäckel“, so der Kämmerer.

Doch das muss – per Gesetz – ignoriert werden. Denn um der Corona-Krise gegenzusteuern, hat das Land NRW den Städten und Gemeinden vorgegeben, die Minusbeträge durch fehlende Steuereinnahmen nicht als solche zu verbuchen. „Sie müssen als Erträge in der Bilanz aktiviert werden“, sagt Dr. Michael König. Das heißt, dass in der kommunalen Bilanz der Corona-Schaden als „Vermögen“ geführt wird, das nach Ablauf von fünf Jahren dann über 50 Jahre abgeschrieben werden müsse. Alternativ sei es möglich, das „Vermögen“ direkt mit dem Eigenkapital auf der Passivseite zu verrechnen, ohne also je im Jahresergebnis aufzutauchen.

So ließe sich zwar ein ausgeglichener Haushalt darstellen, aber „faktisch steht man viel schlechter, als dies nach außen transportiert wird“, gibt der Kämmerer zu bedenken. „Diese Vorgehensweise des Landes NRW ist einzigartig in Deutschland und ein Zeugnis kreativer Buchhaltung“, ist Michael König überzeugt.

Doch was genau bedeutet das für den Ostbeverner Haushalt? Die Corona-Folgen dürfen für die Aufstellung des Haushaltes keine Rolle spielen. Dennoch plant die Gemeinde, vorsichtig zu rechnen, und geht von einem Überschussbudget in 2021 von sieben Millionen Euro aus. „Ein ‚ungeschönter‘ Haushaltsausgleich 2021 ist vor dem Hintergrund, dass der Gemeindehaushalt in den letzten Jahren nur durch deutlich steigende Gewerbesteuern und Grundstücksverkäufe einigermaßen ausgeglichen werden konnte, kaum zu erreichen. Die größeren Gewerbesteuerzahler sind zum Teil ausgefallen, und Sparen ist auf kommunaler Ebene in Corona-Zeiten explizit nicht gewünscht. Möglicherweise ändert sich seitens der Kommunalpolitik die Einstellung zum Sparen“, heißt es aus dem Rathaus. Denn Kommunen üben in der Regel Nachfrage in Branchen aus, die aufgrund des momentan niedrigen Zinsniveaus weiterhin gut laufen, wie zum Beispiel das Baugewerbe. Kommunales Sparen findet nicht in den Branchen statt, die von der Corona-Krise primär betroffen sind.

Ostbevern muss in diesem Zusammenhang die Weichen für Gewebe stellen, um nicht zur „Schlafstadt“ zu werden. Denn dann sei man in einigen Jahren von den Schlüsselzuweisungen des Landes abhängig, und auch die werden aller Voraussicht nach künftig sinken.