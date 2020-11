Wie in jedem Jahr werden im Herbst die Fahrräder der Schüler der Josef-Annegarn-Schule kontrolliert. Im vergangenen Jahr erfolgte die Überprüfung morgens vor Schulbeginn, diesmal prüften die Polizeibeamten die Fahrräder in der Pausenhalle der JAS. Festgestellte Mängel werden protokolliert und an die Schüler ausgehändigt. Sofern Mängel am Fahrrad festgestellt wurden, müssen diese beseitigt werden. So erhalten die Eltern eine detaillierte Auflistung, damit ihre Kinder wieder mit einem verkehrssicheren Fahrrad fahren können. Gerade im Herbst, wenn es morgens noch lange dunkel ist und auch noch früher dunkel wird, sei ein verkehrssicheres Fahrrad enorm wichtig, um die Sicherheit der Schüler und Schülerinnen zu gewährleisten, so die Polizei.