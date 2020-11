Immer zwei Sonntage vor dem ersten Advent wird am Volkstrauertag der Blick zurückgerichtet: In Ostbevern, ja in ganz Deutschland, wird die Geschichte des 20. Jahrhunderts betrachtet und der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Gleichzeitig wird an diesem Tag aber auch zu Versöhnung, Verständigung und Frieden aufgerufen.

Das diesjährige Gedenkjahr stelle dabei, so Bürgermeister Karl Piochowiak in seinen Gedanken zum Volkstrauertag, ein besonderes dar: „Zum einen, weil vor 75 Jahren der Zweite Weltkrieg beendet wurde, und zum anderen, weil ein Virus die Welt momentan derart in Atem hält, dass vielerorts öffentliche Gedenkfeiern anlässlich des Volkstrauertages abgesagt werden mussten.“ Letzteres habe es seit 1952, dem Jahr, in dem dieser Tag auf Bestreben des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge als „Tag der nationalen Trauer“ eingeführt wurde, nicht gegeben.

Für umso wichtiger erachtet es Piochowiak, trotz der Corona-Pandemie die Erinnerung an diejenigen aufrechtzuerhalten, die in kriegerischen Auseinandersetzungen oder durch Gewaltherrschaft ihr Leben verloren hätten – auch wenn dieses in einem stillen Gedenken geschehe.

„Denn zu vergessen, welches Leid, welche Schrecken Krieg heraufbeschwört, wäre fatal“, so der Bürgermeister weiter. „Es ist wichtig, dass wir uns trotz zunehmender zeitlicher Entfernung zum letzten Weltkrieg der Vergangenheit nicht entziehen, sondern uns immer wieder damit auseinandersetzen.“

Gleichwohl sei der Volkstrauertag aber nicht nur ausschließlich dafür da, die Erinnerung aufrechtzuerhalten, sondern er sei auch ein Tag, der die Bürger dafür feinfühlig machen soll, bedrohliche Entwicklungen oder die Verharmlosung von Gewalt rechtzeitig zu erkennen. Er solle die Bürger dafür sensibilisieren, jeden Menschen zu achten, ungeachtet seiner Herkunft oder seiner Konfession. Er solle dafür sensibilisieren, dass Frieden und Freiheit nicht als etwas Selbstverständliches begriffen würden, sondern wertgeschätzt werden müssten.

„Deshalb möchte ich an sie appellieren, den Volkstrauertag auch dafür zu nutzen, um darüber nachzudenken, wie wir heute auf Krieg und Gewalt reagieren und was wir – zum einen ganz persönlich – aber auch was unser Land für Freiheit und Menschlichkeit auf der Welt tun kann“, erklärt Piochowiak. Denn es sei an den Bürgern, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, damit verhindert werde, dass sich die Schrecken der Geschichte wiederholten.

„Die Verpflichtung für Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit, die mit der Botschaft des Volkstrauertages einhergeht, sollte deshalb unser aller Ansporn für die Zukunft sein“, so Piochowiak abschließend.