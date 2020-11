Diffuses Infektionsgeschehen

Aktuell gelten laut Gesundheitsamt 30 Ostbeverner als akut mit dem Corona-Virus infiziert. Eine Zahl, die zunehmend für Unsicherheit bei den Bürgerinnen und Bürgern der Bevergemeinde sorgt, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Das ist besonders in den sozialen Medien zu spüren, in denen die Entwicklung der Zahlen immer wieder kommentiert und mit Sorge betrachtet wird.

Während in den Nachbarkommunen die Infektionszahlen Woche um Woche angestiegen waren, blieben sie in Ostbevern lange Zeit niedrig. Wochenlang wurde für Ostbevern kein positiver Corona-Fall bestätigt.

Woher kommt der Anstieg der Corona-Zahlen?

Doch seit Anfang Oktober gehen die Zahlen auch in der Bevergemeinde nach oben. Waren es bis dahin noch 13 seit März bestätigte SARS-CoV-2-Fälle, so sind es Stand Dienstagmorgen bereits 71 Menschen, die sich seitdem mit dem Corona-Virus infiziert haben. Von diesen sind inzwischen 39 Personen wieder genesen, zwei Menschen sind in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben.

Doch worauf lässt sich dieser Anstieg zurückführen? Dazu heißt es aus dem Rathaus: „Das Infektionsgeschehen ist diffus. Es gibt momentan keine eindeutig zu benennenden Ausgangsereignisse und die Infektionen ziehen sich durch alle Altersklassen.“

Einen Ausbruch gab es in der vergangenen Wochen in der Volleyball-Damenmannschaft des BSV. Nach einem Spiel gegen Borken wurden s ieben Spielerinnen positiv auf das Corona-Virus getestet . Das hatte in der vergangenen Woche auch bei den Spielerinnen und den Verantwortlichen für Verunsicherung gesorgt. Ganz besonders wichtig ist es der Verwaltung, in diesem Zusammenhang aber zu betonen, dass der Anstieg der Zahlen nicht alleine auf die positiven Fälle in der BSV-Volleyball-Damenmannschaft zurückzuführen ist.

Bürgermeister: „Ostbevern in einer durchaus ernstzunehmenden Lage“

„Dennoch“, so Bürgermeister Karl Piochowiak , „die Zahlen sind alarmierend, und Ostbevern befindet sich in einer durchaus ernstzunehmenden Lage“. Er appelliert deshalb noch einmal eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, soziale Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren, sich nicht zu Feiern im Familien- oder Freundeskreis zu treffen und die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.

Wie sich das Infektionsgeschehen in Ostbevern weiter entwickelt, das kann jeden Tag auf der Corona-Sonderseite der Gemeinde-Homepage nachgelesen werden. Dort wird täglich ein Update zu den aktuellen Infektionszahlen veröffentlicht. Außerdem wird regelmäßig in den sozialen Medien ein kurzer Sachstand zu den neuesten Zahlen gegeben, heißt es aus der Gemeindeverwaltung weiter.

Turnhalle geschlossen

Darüber hinaus folgt die Gemeinde Ostbevern einer Empfehlung des Gesundheitsamtes und schließt mit sofortiger Wirkung alle Turnhallen und auch das Beverbad für den Schulsport. Dennoch sei Bewegung respektive ein Bewegungsangebot für die Schüler von immenser Bedeutung, so dass der weiteren Empfehlung den Sportunterricht nach draußen zu verlegen, gefolgt wird. Denn, das ist der Verwaltung überaus wichtig: Sportunterricht an sich soll nicht verboten werden.