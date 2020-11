Weihnachtliche Musik, heißer Glühwein, duftender Punsch, leckere Reibekuchen und leuchtende Kinderaugen beim Besuch des Nikolaus – Eindrücke, die es in diesem Jahr auch in Ostbevern nicht geben wird. Denn den mittlerweile traditionellen Winterhüttenzauber auf dem Kirchplatz in der Dorfmitte wird es in diesem Jahr nicht geben. Denn dicht gedrängte Menschenansammlungen darf es in Zeiten der Corona-Pandemie nicht geben.

Trotz der Absage des Angebots waren die Mitarbeiter der Ostbevern Touristik aber nicht untätig. „Wir hatten eine Alternative geplant“, sagt Christine Schafberg von der Ostbevern Touristik. Die Betonung liegt an dieser Stelle auf „hatten“. Denn auch das wird nicht stattfinden können.

Die Planung sah vor, die Hütten im ganzen Ort – und eben nicht zentral wie gehabt – zu verteilen. „Das sollte sogar bis ins Telgenbüschken gehen“, berichtet Christine Schafberg weiter. Doch das Problem an dieser Stelle: „Wir haben Sorgen, dass sich vor den Hütten richtige ‚Personenknubbel‘ bilden“, so die Fachfrau der Touristik weiter. Und das gehe in Zeiten der Kontaktbeschränkungen einfach nicht.

Eine weitere Alternative in Richtung weihnachtlicher Angebote haben die Mitarbeiter der Ostbevern Touristik aktuell nicht in petto. Das sei auch aktuell wirklich schwierig, da etwas Passendes zu finden.

Dennoch möchten Christine Schafberg und das Team der Touristik den Ostbevernern dennoch etwas bieten. „Wir wollen auch etwas für die Einwohner machen und nicht nur für die Touristen“, sagt Christine Schafberg. Momentan arbeite man in Ideen zum Geocaching oder auch an Spielen, die der Bevölkerung – besonders draußen – die Zeit während des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen – die Zeit vertreiben können. Schon jetzt finden sich auf der Homepage der Ostbevern Touristik zahlreiche Angebote, die die Menschen nutzen können, ohne dabei Hygiene- und Abstandsregeln zu missachten. So lassen sich Radtouren, Wanderungen und Spaziergänge auch bei sonnigem Herbst- und Winterwetter gut unternehmen. Unter dem Reiter „Landpartie“ finden sich Routen und Anregungen zu Touren in und um die Gemeinde. Und wer dabei die Augen aufhält, findet sicher auch den einen oder anderen „Happy Stone“, die entlang der Routen versteckt sind.